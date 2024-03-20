大S懷孕遭9公斤凶器痛砸　汪小菲昔「扮哈利波特」逗妻超諷刺

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大S用「10年婚姻2死1重傷」來形容這段婚姻，指的就是大S流產2個小孩，大S與汪小菲2011年在海南三亞辦婚禮，當時大S才剛流產4天，2018年大S再次流產，手術7天後就錄《幸福三重奏》，所以她在節目裡多愁善感，顯得比平常還要情緒化，曾於律師信裡寫道：「已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛筆墨難以形容。」
對於大S的指控，汪小菲回應：「我沒有推倒妳妹，更沒有推倒妳，妳的妹妹一直慫恿妳跟我離婚，我只在極其憤怒的情況推過她，但是我從來沒有動手打過妳、妳妹妹，妳說我對妳動手，事實是在妳產生幻覺的時候，妳用刀、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打我！證據都有，也有證人，妳清醒後說妳忘了，把我看成妳爸了，我也從來沒說過妳一句不對。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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