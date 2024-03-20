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大S懷孕遭9公斤凶器痛砸　汪小菲昔「扮哈利波特」逗妻超諷刺

▲大S的愛書《哈利波特》變成家暴凶器。（圖／翻攝騰訊）
▲大S的愛書《哈利波特》變成家暴凶器。（圖／翻攝騰訊）

記者羅凌筠／綜合報導

大S今（20）日發3點聲明，抖出前夫汪小菲家暴內幕，大S控汪小菲酒後推倒小S，當時懷孕的大S上前阻止也被推倒，汪小菲抄起《哈利波特》精裝版砸向大S，據悉這套書重達9.9公斤，諷刺的是大S是超級《哈利波特》迷，昔日看到汪小菲戴著眼鏡的斯文樣子，還逗他：「幹嘛模仿哈利波特？」

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▲大S看汪小菲戴眼鏡問「幹嘛模仿哈利波特」。（圖／翻攝騰訊）
▲大S看汪小菲戴眼鏡問「幹嘛模仿哈利波特」。（圖／翻攝騰訊）
大S、汪小菲婚內一起錄實境節目《幸福三重奏》，有次大S坐汪小菲腳踏車後座，叫他停車不停，被汪小菲氣到大哭，生悶氣的大S回房拿出《哈利波特》看，見到汪小菲進房撒嬌安撫，脾氣也沒了一半，笑說：「你幹嘛模仿哈利波特？」汪小菲回：「我是真近視，他是假近視，他魔法那麼好，不給自己治治？」大S聽了破涕為笑，嬌喊一句「白癡」，在鬥嘴中又重歸於好。

▲大S認為汪小菲戴眼鏡（右）像哈利波特。（圖／翻攝騰訊）
▲大S認為汪小菲戴眼鏡（右）像哈利波特。（圖／翻攝騰訊）
大S用「10年婚姻2死1重傷」來形容這段婚姻，指的就是大S流產2個小孩，大S與汪小菲2011年在海南三亞辦婚禮，當時大S才剛流產4天，2018年大S再次流產，手術7天後就錄《幸福三重奏》，所以她在節目裡多愁善感，顯得比平常還要情緒化，曾於律師信裡寫道：「已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛筆墨難以形容。」

▲《哈利波特》精裝書重達9.9公斤。（圖／翻攝微博）
▲《哈利波特》精裝書重達9.9公斤。（圖／翻攝微博）
對於大S的指控，汪小菲回應：「我沒有推倒妳妹，更沒有推倒妳，妳的妹妹一直慫恿妳跟我離婚，我只在極其憤怒的情況推過她，但是我從來沒有動手打過妳、妳妹妹，妳說我對妳動手，事實是在妳產生幻覺的時候，妳用刀、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打我！證據都有，也有證人，妳清醒後說妳忘了，把我看成妳爸了，我也從來沒說過妳一句不對。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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