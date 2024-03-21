今日軍武／T75K3手槍無法正常擊發！步美軍原型槍不耐用後塵？

我是廣告 請繼續往下閱讀
1985年時，義大利貝瑞塔公司M92手槍以較低廉價格擊敗其他對手，獲選為美國新一代軍用手槍，美軍稱為M9手槍，共交付美國國防部60萬把M9手槍，取代從一次大戰開始使用，服役超過60年的M1911手槍，也就是廣為人知的45手槍。此後，M9手槍也經常在電影中曝光，包括吳宇森執導的英雄本色、梅爾吉勃遜主演的致命武器系列。
不過，美國軍方接收M9手槍後發現問題不斷，先是一些較早交付的手槍開始產生裂縫、滑套在射擊時斷裂，半數士兵指M9手槍出現金屬腐蝕及生鏽，槍管尤其嚴重，之後許多士兵抱怨M9的槍管容易進塵而造成卡彈，尤其在伊拉克與阿富汗等沙漠地區服役的美軍抱怨連連。另外還有彈匣的彈簧彈力太弱等問題。
有鑒於M9手槍風評不佳，美國國防部開始尋找新一代手槍取代，2012年推動「模組化手槍系統」（Modular Handgun System，MHS）計畫 。雖然貝瑞塔公司推出新型M9A3手槍，強調改善過往M9手槍的缺點，但美軍仍缺乏信心，2017年元月宣佈由西格紹爾公司的P320手槍得標，贏得陸軍5.8億美元合約，內容包括武器、配件與彈藥。
美軍將全尺寸版本定名為M17，緊緻型為M18。美國空軍也以2210萬美元（約6.59億元新台幣）購買12萬5000支M18手槍，M17/M18手槍陸軍也購買19.5萬把、海軍6.1萬把，海軍陸戰隊3.5萬把。
T75K3強調輕量化
由於政府自1949年遷台後開始大量接受美援，因此國軍輕兵器大多參考美軍現役裝備生產。國軍同樣在1980年代中期換裝新手槍，國軍的T75手槍外型仿製M9手槍，所以外型與M9手槍極為相似。不過，由於國軍長期不重視手槍射擊訓練，因此許多單位仍使用老舊的45手槍，除部分為仿製的T51手槍外，許多還是二戰後的美援武器。
相較於美軍亟欲擺脫M9手槍的夢魘，國軍則是以M9手槍外型持續改良。2018年度起，國防部編列3億6862萬多元，分5個年度採購1萬404把新手槍，來汰換服役超過一甲子的45手槍。國軍換裝205廠生產的T75K3手槍，軍方表示，T75K3為第4代T75手槍，參考各國主流槍枝性能與規格進行研改，研改項目包含可讀式彈夾、擊錘簧、緩衝套筒總成、保險、滑蓋、板機、彈匣扣、裝拆銷、機箱、槍管與U型護套等共計11項研改。
T75K3手槍強調輕量化，T75K1重960公克，T75K3僅重800公克，槍枝也由原先使用鋁合金材料，改以輕量化複合式材料取代，並新增戰術滑軌，可結合雷射指示器與戰術槍燈等周邊配件，符合MIL-STD-1913國際規範。軍方指出，相較45手槍與T75K1槍管膛線使用6條陰陽膛線，T75K3改為8角式膛線，官方測試精度穩定，槍管壽限更高達8000發，遠高於陸軍所需以及世界標準。T75K3與T75手槍通用零件高達70％，對於單位操作、人員訓練、後勤維保與戰術應用上都可與現行思維接軌，提升武器效能。
針對關指部T75K3手槍無法正常擊發，六軍團則表示，單位於射擊前，槍枝均完成鑑定作業，槍管斷裂原因，已成立專案小組調查，並由軍備局帶回鑑定、分析。