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快訊／Meta又傳當機災情！一票FB、IG都掛掉　用戶哀號：怎又來了

▲臉書母公司「Meta」旗下的FB、IG、Messenger於20日深夜10時許，無預警發生故障，許多用戶無法登入。（圖／取自Downdetector）
▲臉書母公司「Meta」旗下的FB、IG、Messenger於20日深夜10時許，無預警發生故障，許多用戶無法登入。（圖／取自Downdetector）

記者潘毅／綜合報導

臉書母公司「Meta」旗下的Facebook、IG、Messenger於20日深夜10時許，無預警發生故障，許多用戶無法登入、使用，目前故障情況仍未修復。

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Meta公司旗下服務又傳出當機災情！今（20）日晚間10點多，有許多用戶反應臉書、IG等社群平台無預警無法登入、使用，目前故障情況仍未修復。

▲FB、IG等Meta旗下服務昨晚出現大當機，前台北市政府市政顧問翟本喬今（6）早po文表示，「大當機是全面性的」，共有48個平台都有故障回報。（圖／記者周淑萍攝）
▲FB、IG等Meta旗下服務在3月5日深夜遭遇大當機災情，沒想到不到一個月又出包。（圖／記者周淑萍攝）
據Downdetector數據顯示，此災情為20日深夜10時許開始發生，許多國外用戶表示遭遇當機問題，瞬間回報破上千筆，部分台灣用戶也成為受災戶。不少用戶也上PTT哀嚎「整天掛」、「怎麼又掛了」、 「我的可以開，但是直播怪怪的，一直看不到訊息」、「我的搜尋欄空了，記錄全不見，超傻眼」。

回顧本月初的Meta大當機事件，在3月5日深夜1時20分左右，全球範圍用戶的facebook、Instagram、Threads等平台，都無預警遭到登出，甚至有民眾當下誤會自己號遭盜用。Meta發言人安迪（Andy Stone）也只能在對手社群平台X上宣布，正在排除當機狀況，相當糗。最終Meta官方在經過一個多小時後，才將平台搶救完成。
 

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