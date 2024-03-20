快訊／Meta又傳當機災情！一票FB、IG都掛掉 用戶哀號：怎又來了
臉書母公司「Meta」旗下的Facebook、IG、Messenger於20日深夜10時許，無預警發生故障，許多用戶無法登入、使用，目前故障情況仍未修復。
記者潘毅／綜合報導
Meta公司旗下服務又傳出當機災情！今（20）日晚間10點多，有許多用戶反應臉書、IG等社群平台無預警無法登入、使用，目前故障情況仍未修復。
據Downdetector數據顯示，此災情為20日深夜10時許開始發生，許多國外用戶表示遭遇當機問題，瞬間回報破上千筆，部分台灣用戶也成為受災戶。不少用戶也上PTT哀嚎「整天掛」、「怎麼又掛了」、 「我的可以開，但是直播怪怪的，一直看不到訊息」、「我的搜尋欄空了，記錄全不見，超傻眼」。
回顧本月初的Meta大當機事件，在3月5日深夜1時20分左右，全球範圍用戶的facebook、Instagram、Threads等平台，都無預警遭到登出，甚至有民眾當下誤會自己號遭盜用。Meta發言人安迪（Andy Stone）也只能在對手社群平台X上宣布，正在排除當機狀況，相當糗。最終Meta官方在經過一個多小時後，才將平台搶救完成。