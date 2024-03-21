迎兒童節！捷絲旅推一泊二食每人僅1266元起　12歲以下兒童免費住

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經過義式窯烤出爐的「夏威夷披薩」則是以手工麵糰拍打成形、鋪滿豐美餡料，酸甜鹹香大人小孩都喜愛，搭配鮮嫩多汁的「酥炸雞米花」，美味組合一次滿足。上述套餐專案房客可免費享用，一般消費者單點原價1,518元，4月底前提供75折優惠，每套只要999元起須另加原價一成服務費，另加贈一位140公分以下孩童免費享用包含田園時蔬沙拉、主廚例湯、經典麵包及飲料的自助蔬食吧。
捷絲旅臺大尊賢館座落於全臺第一學府臺灣大學旁，步行至捷運公館站僅需3分鐘，適逢臺大杜鵑花節盛會，萬株杜鵑花開滿校園，入住「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食專案，還能獲得特展導覽地圖乙份，前往臺大賞花的同時也能認識臺大博物館群，全家人感受春意盎然的知性住宿體驗。
另一特旅宿集團「小鹿文娛旅宿集團」也響應兒童節檔期，結合復活節元素，只要在3月29日至4月7日期間入住旗下六個館別，向櫃台人員「秀出同行孩童」即贈「健達出奇蛋」(一童可領取一顆，兩童可領取兩顆，以此類推)，參與活動館別為路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅主題館、站前館、謙商旅東門館以及谷墨商旅；其中路徒PLUS行旅以及路境行旅府前館於活動期間加碼推出尋寶任務，6隻玩偶兔將藏身於大廳中，凡尋獲3隻玩偶兔者(不限年齡)，拍照出示櫃台人員，即可再獲得一神秘小禮。
小鹿文娛表示，除了在兒童節及復活節之際推出相關同樂活動，集團旗下之路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅內皆設有遊戲室，打造親子友善環境，並充分了解孩童「釋放電力」的日常需求，不僅提供了一個安全、有趣的玩耍空間，同時也讓家長們能夠在度假期間有更多的私人時間，放鬆身心。
路徒行旅中華館9樓遊戲室開放時間為每日9:00-21:00，各種玩具皆一應俱全；路境行旅府前館的兒童遊戲區開放時間為每日10:00-22:00，色彩繽紛的遊樂設施佈滿整個空間，宛如置身城市中的童話世界；路徒PLUS行旅更擁有2間遊戲室，包含最熱門的繽紛球池，還有藍白遊戲室，是一系列的遊具組、還有整面的攀岩牆。