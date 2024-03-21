我家牛排、貴族世家地位動搖了！對手399元飽到吐　老饕改吃這間

迎兒童節！捷絲旅推一泊二食每人僅1266元起　12歲以下兒童免費住

▲捷絲旅臺大尊賢館即日起至4月30日推出「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案，兩人入住送一位12歲以下兒童免費，還有「兒童節快樂分享餐」，平均每人每晚只要1,266元起。（圖／捷絲旅提供）
▲捷絲旅臺大尊賢館即日起至4月30日推出「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案，兩人入住送一位12歲以下兒童免費，還有「兒童節快樂分享餐」，平均每人每晚只要1,266元起。（圖／捷絲旅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

清明與兒童連假正值台北市市花-杜鵑盛開的季節，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅臺大尊賢館即日起至4月30日止推出「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案，兩人入住送一位12歲以下兒童免費，還有「兒童節快樂分享餐」，優惠住房專案以兩大一小入住精緻客房為例，平均每人每晚只要1,266元起，官網訂房加購高鐵車票享全台8折優惠。另一特旅宿集團「小鹿文娛旅宿集團」也響應兒童節檔期，結合復活節元素，3月29日至4月7日入住旗下六個館別，孩童可得健達出奇蛋，另外路徒PLUS行旅以及路境行旅府前館還加碼推尋寶任務，小朋友將可再獲得一神秘小禮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
捷絲旅臺大尊賢館表示，「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案的亮點非主廚精心設計的晚餐莫屬，其中奶香十足的「香煎鮮蝦干貝溫泉蛋義麵」是將鮮蝦、干貝等富含優質蛋白質的食材與爆香的培根拌炒，再加入小朋友喜愛的濃郁白醬以及溫泉蛋，成品口感滑順、滋味醇厚。

經過義式窯烤出爐的「夏威夷披薩」則是以手工麵糰拍打成形、鋪滿豐美餡料，酸甜鹹香大人小孩都喜愛，搭配鮮嫩多汁的「酥炸雞米花」，美味組合一次滿足。上述套餐專案房客可免費享用，一般消費者單點原價1,518元，4月底前提供75折優惠，每套只要999元起須另加原價一成服務費，另加贈一位140公分以下孩童免費享用包含田園時蔬沙拉、主廚例湯、經典麵包及飲料的自助蔬食吧。

▲「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案的亮點為晚餐，「兒童節快樂分享餐」內容包括「香煎鮮蝦干貝溫泉蛋義麵」、「夏威夷披薩」、以及酥嫩多汁的「現炸雞米花」。（圖／捷絲旅提供）
▲「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案的亮點為晚餐，「兒童節快樂分享餐」內容包括「香煎鮮蝦干貝溫泉蛋義麵」、「夏威夷披薩」、以及酥嫩多汁的「現炸雞米花」。（圖／捷絲旅提供）
捷絲旅臺大尊賢館座落於全臺第一學府臺灣大學旁，步行至捷運公館站僅需3分鐘，適逢臺大杜鵑花節盛會，萬株杜鵑花開滿校園，入住「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食專案，還能獲得特展導覽地圖乙份，前往臺大賞花的同時也能認識臺大博物館群，全家人感受春意盎然的知性住宿體驗。

▲捷絲旅臺大尊賢館即日起至4月30日止推出「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案，以兩大一小入住精緻客房為例，平均每人每晚只要1,266元起，圖為精緻家庭房。（圖／捷絲旅提供）
▲捷絲旅臺大尊賢館即日起至4月30日止推出「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案，以兩大一小入住精緻客房為例，平均每人每晚只要1,266元起，圖為精緻家庭房。（圖／捷絲旅提供）
另一特旅宿集團「小鹿文娛旅宿集團」也響應兒童節檔期，結合復活節元素，只要在3月29日至4月7日期間入住旗下六個館別，向櫃台人員「秀出同行孩童」即贈「健達出奇蛋」(一童可領取一顆，兩童可領取兩顆，以此類推)，參與活動館別為路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅主題館、站前館、謙商旅東門館以及谷墨商旅；其中路徒PLUS行旅以及路境行旅府前館於活動期間加碼推出尋寶任務，6隻玩偶兔將藏身於大廳中，凡尋獲3隻玩偶兔者(不限年齡)，拍照出示櫃台人員，即可再獲得一神秘小禮。

▲路徒行旅中華館鄰近西門商圈 3月30日～4月7日攜孩童入住即贈健達出奇蛋。（圖／小鹿文娛提供）
▲路徒行旅中華館鄰近西門商圈 3月30日～4月7日攜孩童入住即贈健達出奇蛋。（圖／小鹿文娛提供）
小鹿文娛表示，除了在兒童節及復活節之際推出相關同樂活動，集團旗下之路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅內皆設有遊戲室，打造親子友善環境，並充分了解孩童「釋放電力」的日常需求，不僅提供了一個安全、有趣的玩耍空間，同時也讓家長們能夠在度假期間有更多的私人時間，放鬆身心。

▲路徒PLUS行旅、路境行旅府前館 活動期間加碼推出大廳尋兔活動。（圖／小鹿文娛提供）
▲路徒PLUS行旅、路境行旅府前館 活動期間加碼推出大廳尋兔活動。（圖／小鹿文娛提供）
路徒行旅中華館9樓遊戲室開放時間為每日9:00-21:00，各種玩具皆一應俱全；路境行旅府前館的兒童遊戲區開放時間為每日10:00-22:00，色彩繽紛的遊樂設施佈滿整個空間，宛如置身城市中的童話世界；路徒PLUS行旅更擁有2間遊戲室，包含最熱門的繽紛球池，還有藍白遊戲室，是一系列的遊具組、還有整面的攀岩牆。

▲「大人系遊樂園」路徒PLUS行旅內設有球池、遊樂區 帶給兒童旅行中盡興的玩樂體驗。(圖／小鹿文娛提供)
▲「大人系遊樂園」路徒PLUS行旅內設有球池、遊樂區 帶給兒童旅行中盡興的玩樂體驗。(圖／小鹿文娛提供)

兒童節必勝客披薩優惠！小學生考滿分「3張100分考卷現折300元」

麥當勞終於認了！兒童遊戲區、內用座位消失：不是少子化、省成本

家長注意！兒童近視3大高峰　北市學齡前健康篩檢加碼免費複檢

《周處除三害》陳桂林吃豐米便當！網友挖出　滷排骨便當明天開賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞