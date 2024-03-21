美Fed預告今年降息3碼！日圓回升至150　新台幣早盤勁揚逾1角

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由於美國通膨已有緩和，市場一度樂觀預期聯準會3月就會降息，隨著通膨的僵固， 市場認為聯準會可能延後啟動降息、減少今年降息次數。不過，隨著最新利率決策出爐，聯準會官員預期年底政策利率為4.6%，也就是說，今年將降息3碼，與上次預測雷同。同時，官員上修今後3年經濟成長預測，預期勞動市場保持旺盛，通膨持續朝聯準會長期目標2%回歸。
若進一步觀察利率預測點陣圖，部分官員下修今年降息次數預測，不過，未來2年的利率預估值上修，明年底為3.9%，2026年底為3.1%。美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會則表示，官員認為政策利率可能處於循環頂點，經濟走勢如大致符合預期，今年某個時間點開始減少政策限制可能會是適當之舉。
由於美國今年可望降息3碼，美股大漲，美元指數也回落，亞幣也紛紛彈升，升息不漲反跌的日圓也從151回升至150兌1美元價位，早盤來到150.26附近，韓元兌美元也從1330.88升至1326.3，離岸人民幣也從7.2131升回7.203兌1美元附近。
至於新台幣兌美元今日早盤同樣也大幅回升，以31.82元、升值4.8分開出，在亞幣彈升及台股大漲近300點，並再次站上2萬點大關，新台幣也進一步升破31.8元，一度來到31.734元，強升1.34角，目前在31.756元震盪整理。