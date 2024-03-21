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美Fed預告今年降息3碼！日圓回升至150　新台幣早盤勁揚逾1角

▲美國聯準會最新決策利率不變，但預告今年將降息3碼，美元指數回落，日圓回升至150價位，新台幣兌美元早盤也勁揚逾1角。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會最新決策利率不變，但預告今年將降息3碼，美元指數回落，日圓回升至150價位，新台幣兌美元早盤也勁揚逾1角。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）如預期決議利率維持不變，並預告今（2024）年將降息3碼、即0.75個百分點，並上修經濟成長預測，投資人吃定心丸，刺激美股再創歷史新高，美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元彈升，日圓兌美元回升至150價位，新台幣兌美元今（21）日早盤也強升逾1角，一度來到31.734元。

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為壓制通貨膨脹，聯準會2年前開啟40年來最迅猛升息循環，上次升息是去年7月，今日凌晨聯準會結束年度第2場利率決策會議，官員一致決議聯邦資金利率目標區間保持在5.25%至5.5%，符合市場預期，但目前政策利率仍維持在23年高點。

由於美國通膨已有緩和，市場一度樂觀預期聯準會3月就會降息，隨著通膨的僵固， 市場認為聯準會可能延後啟動降息、減少今年降息次數。不過，隨著最新利率決策出爐，聯準會官員預期年底政策利率為4.6%，也就是說，今年將降息3碼，與上次預測雷同。同時，官員上修今後3年經濟成長預測，預期勞動市場保持旺盛，通膨持續朝聯準會長期目標2%回歸。

若進一步觀察利率預測點陣圖，部分官員下修今年降息次數預測，不過，未來2年的利率預估值上修，明年底為3.9%，2026年底為3.1%。美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會則表示，官員認為政策利率可能處於循環頂點，經濟走勢如大致符合預期，今年某個時間點開始減少政策限制可能會是適當之舉。

由於美國今年可望降息3碼，美股大漲，美元指數也回落，亞幣也紛紛彈升，升息不漲反跌的日圓也從151回升至150兌1美元價位，早盤來到150.26附近，韓元兌美元也從1330.88升至1326.3，離岸人民幣也從7.2131升回7.203兌1美元附近。

至於新台幣兌美元今日早盤同樣也大幅回升，以31.82元、升值4.8分開出，在亞幣彈升及台股大漲近300點，並再次站上2萬點大關，新台幣也進一步升破31.8元，一度來到31.734元，強升1.34角，目前在31.756元震盪整理。

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