福原愛靠「中國金主援助3億」借據曝！過優渥生活 起底富豪背景
日本桌球天后福原愛和前夫江宏傑，纏鬥長達近3年的跨國官司，日前終於和解落幕。不過據日媒《週刊文春》報導，福原愛因形象受創工作受影響，依然有中國金主給她撐腰，無息借給她3億日元，讓她安心住豪宅，如今借據也被曝光。
記者薛羽彤／綜合報導
據日本媒體《週刊文春》報導，福原愛離婚後生活過得不錯，其中一原因就是有中國金主在背後金援她，有一位大陸經營市場行銷公司的社長S先生，提供3億日幣（約6470萬元台幣）無息貸款給福原愛，她經營小紅書、直播帶貨等等，在中國的工作都是S先生支援。
日媒向S先生的公司查證時，工作人員也大方承認老闆對福原愛的金援。據悉，這位社長S先生與福原愛同齡，業務以旅行代理店為主，在銀座還經營餐廳，在東京市中心還擁有多處房產。福原愛經熟人介紹，認識了S先生，即便官司纏身、直播銷售不盡理想，仍不影響福原愛奢華生活品質。
福原愛離婚後搬回日本，砸下1.5億日幣（約3237萬元台幣）買下大樓頂樓公寓，與新歡「橫濱男」同居；2021年她又購入價值3億日圓的豪宅，目前以每個月150萬日幣（約32萬元台幣）出租，顯然經濟狀況不錯。
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