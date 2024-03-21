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GTC大會／鴻海劉揚偉爆「你不知道的黃仁勳」　再談合作賣關子！

▲輝達執行長黃仁勳到GTC鴻海攤位上與董事長劉揚偉與相關人員合影留念。（圖／鴻海提供）
▲輝達執行長黃仁勳到GTC鴻海攤位上與董事長劉揚偉與相關人員合影留念。（圖／鴻海提供）

記者許家禎／台北報導

鴻海參展NVIDIA GTC 2024人工智慧開發者大會，展示與NVIDIA合作因應下世代需求的AI伺服器與液冷機櫃，以及應用在電動車的最新智能駕駛控制器解決方案。日前，輝達執行長黃仁勳與鴻海董座劉揚偉再度於GTC會上合體合影留念，而被問到與黃談了什麼？劉揚偉語帶神秘表示：「我想還是由他來講比較好，Computex你們就會知道。」劉也透露了大家「不知道的黃仁勳」，原來黃對聖經非常熟悉。

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輝達在2024年 GTC大會正式公開最新一代 GPU「Blackwell」，主要分作兩個型號B200，以及由兩片B200與一顆Grace CPU組合而成的GB200，外界認為鴻海拿下GB200訂單，是本次大會的贏家之一，今（21）日早盤鴻海股價更是漲4元，來到142元，漲幅1%以上，再創波段新高！

為此，劉揚偉在GTC會後跟媒體談話時提到，其實股價是一個他非常不了解的東西，相信很多在經營的人，也都覺得股價跟他們想像不一樣，什麼時候股價該起來、什麼時候不該起來等等，這是另一門學問。強調自己不是那個方面專門，但是相信鴻海過去這些努力，包括3+3、鴻海研究院，這些相關的努力，最終都會顯現在公司的價值上。「有一天，它就會反映出來，但那一天是哪一天，我不知道？」

▲輝達執行長黃仁勳到GTC鴻海攤位上簽名留念。（圖／鴻海提供）
▲輝達執行長黃仁勳到GTC鴻海攤位上簽名留念。（圖／鴻海提供）
針對鴻海在AI上的布局，劉揚偉指出，包括智慧製造是本業，後來又有了智慧EV，基於這兩個上面再衍伸出智慧城市。這些都是因為鴻海擁有大數據，再加上現在生成式AI出來，讓大數據變得更有用。過去要把這些大數據發揮效果，效果是有限，但用生成式AI可以把很多這些經驗除了記住之外，還會把彼此之間的關係所衍生出來的經驗，也都會產生出來。

劉揚偉說，再加上生成式AI適用自然語言，中英文都聽得懂，這是跟過去很不一樣的地方，自然對產業有非常巨大的變化。而鴻海在這當中，過去是以提供硬體為主，但在生成式AI這個機會上，要提供解決方案，鴻海要從一個manufacturing service company（製造公司）變成一個Platform solution providing company（提供解決方案的公司）。

而媒體提問劉揚偉跟黃仁勳互動談了什麼？劉語帶神秘表是，有一部分可能在Computex上面就會釋出，是黃來講比較好，「所以Computex你們就會知道，這是一個哏，先告訴你們」！劉還透露，其實黃非常了解聖經，相信他也受到相關的影響，這很好，因為做為一個科技產業的領導者，不光是在技術上，他也要有人生寄託與不錯的理念。

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