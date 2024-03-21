升息日圓卻貶破151！哈日族破涕為笑　換匯更便宜見0.2138元

日圓跟著國際盤回升！換匯也貴一點　專家教戰「擇時擇價」策略

▲美國聯準會（Fed）如預期今年可能降息3碼，美元回落，日圓兌美元也止貶回升，日圓換匯有變貴一點點，台銀日幣現鈔賣出價來到0.2151元，有換匯需求的人，專家教戰「擇時擇價」策略。（圖／記者顏真真攝）
▲美國聯準會（Fed）如預期今年可能降息3碼，美元回落，日圓兌美元也止貶回升，日圓換匯有變貴一點點，台銀日幣現鈔賣出價來到0.2151元，有換匯需求的人，專家教戰「擇時擇價」策略。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）預告今（2024）年將降息3碼，美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元彈升，日圓兌美元也止貶回升到150價位，日圓兌新台幣換匯今（21）日早盤也變貴一點點，來到0.2151元。外匯專家認為，「日圓不會再走原路，而是跟著國際盤走，跟著美元走」，預期在Fed降息前，日圓大幅升值機率也不大，加上日圓與新台幣會同向連動，日圓換匯波動可能也不大，若沒有立即換匯需求，建議採取「擇時」策略，在月底換匯會便宜一點，若要「擇價」，可盯住「0.21元」30年相對低點，要貶破0.21元的機率不高。

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在美國Fed今日凌晨宣布維持利率不變，並預告今年仍將降息3碼，符合市場預期，美元指數回落至103.2附近，亞洲主要貨幣兌美元齊揚，日圓也終於一改結束「負利率」後的貶勢，從151.29回升至150.24附近，新台幣兌美元同樣也在美元走弱及台股大漲激勵下，今日早盤也勁揚逾1角，不過，由於日圓升更多，也使得日圓換匯價有變貴一點點，台灣銀行日幣現鈔賣出價早盤一度來到0.2151元。

由於國人很愛赴日旅遊，哈日族對日圓走勢也相當關心。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日本升息脫離負利率後，日圓不升反貶的原因，除市場已提前反映，加上原本市場預期美國Fed今年降息次數、幅度可能縮減，美元因而轉強，但從今日Fed公布最新利率決策來看，今年還是可能降息3次3碼，只是明年降息幅度從4次變3次。

也因為美國今年仍將降息3碼，美元指數回落，日圓在日本脫離負利率後，也不再走原路而是跟著國際盤走，日圓兌美元今日就止貶回升。只是，陳有忠認為，在美國降息之前，美元仍可獲支撐，預估美元指數上半年將在102至105震盪，日圓要大幅升值也不太可能，可能在147至152震盪，均價約在150。

對於想出國的人，這時該不該換匯呢？陳有忠認為，若不急著出國換匯的人，在日圓沒立即大幅攀升可能之下，建議可「擇時」換差匯，由於台灣是貿易順差國，日本是貿易逆差國，月底日圓換匯相對會便宜一點，最佳策略可挑月底來匯。若是要「擇價」，他認為可以盯住「0.21元」，畢竟這是30年來相對低點，尤其日圓與新台幣大部分是同向連動，而且只要一貶破「0.21元」，馬上又彈回來，看起來「0.21元」已是鐵板區。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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