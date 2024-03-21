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台灣零食太好吃！「這款」上架美國好市多被瘋搶　一看售價秒懂了

▲台灣零食品牌「雪之戀（Yuki & Love）」的雪花餅，在美國好市多上架販售，意外引起美國消費者搶購熱潮。（示意圖／記者陳明中攝）
▲台灣零食品牌「雪之戀（Yuki & Love）」的雪花餅，在美國好市多上架販售，意外引起美國消費者搶購熱潮。（示意圖／記者陳明中攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）進口各國多樣化食品，受到顧客喜愛，近期根據外媒報導指出，台灣零食品牌「雪之戀（Yuki & Love）」的雪花餅，在美國好市多上架販售，意外引起美國消費者搶購熱潮，更有外國網友發文大讚「可以在一週內吃完整包」，實際對比國內外售價，美國好市多雪花餅36入8.99美金，約290元台幣，而台灣蝦皮則是12入99元，換算成36入價格幾乎沒有太大落差，用高CP值價格就可以嚐鮮到進口的海外食品，也受到美國消費者的喜愛。

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根據外媒「Parade」報導指出，「雪之戀（Yuki & Love）」是來自台灣的知名品牌，以生產甜點和零食而聞名，幾乎在所有亞洲國家都有販售，近期美國好事多也開賣莓果、葡萄等口味的雪花餅，受到當地消費者的喜愛。其中「草莓煉乳雪花餅（Strawberry Snowflake Cake）」，更被形容為不可思議的美味、令人難以置信的零食。

▲台灣零食品牌「雪之戀（Yuki & Love）」的雪花餅，在美國好市多上架販售，意外引起美國消費者搶購熱潮。（圖／擷取自Reddit）
▲台灣零食品牌「雪之戀（Yuki & Love）」的雪花餅，在美國好市多上架販售，意外引起美國消費者搶購熱潮。（圖／擷取自Reddit）
據悉，「雪之戀（Yuki & Love）」雪花餅在美國好市多零售價為36入／8.99美元（約新台幣290元），不過目前僅有部門分店限量販售。「Parade」指出，僅管沒有特別宣傳，但這款來自台灣的零食好評反饋卻多「讓人難以置信」，更引發消費者搶購風潮。

實際對比台灣本土售價可以發現，「雪之戀（Yuki & Love）」雪花餅在蝦皮販售12入99元，購買3包湊滿36入，花費台幣297元，對比美國好市多售價，幾乎沒有太大的價差，除了零食本身口味豐富、受到喜愛外，以高CP值的價格就能品嘗到進口的異國美食，也難怪能受到消費者青睞。

當「雪之戀Yuki & Love）」零食在美國開賣後，也有美國網友於reddit發文推薦，大讚草莓煉乳雪花餅「這些真好吃！我可以在一周內吃完整包」。也有網友驚訝表示自己從未品嚐過這類零食，但實際體驗後，卻好吃到令人難以置信。

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