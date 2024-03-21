高調曬出國！愛莉莎莎挺柯喊「作票」挨告不出庭 網酸爆：通緝犯
百萬網紅「愛莉莎莎」因質疑2024總統大選「作票」，遭中選會依妨害名譽罪提告，台北地檢署昨（20）日上午傳喚愛莉莎莎到案，但她並未現身，下午甚至高調曬出國照，炫耀自己身在澳洲。網友問她出庭一事，她還回「那是啥？」遭大批網友酸爆：「都要變通緝犯了」、「回來投案喔。」
記者陳宜加／台北報導
根據《中時新聞網》報導，愛莉莎莎曾在2024大選為民眾黨主席柯文哲站台，在柯文哲敗選後，她轉發多則監票影片，質疑「作票」，還發文說「因為作票才輸我真的無法」。中選會對此強硬反擊，發聲明駁斥，還將愛莉莎莎的造謠事證移送檢調偵辦。
台北地檢署昨上午傳喚愛莉莎莎到案，但她未現身也沒有請假，反而下午在臉書高調發文，稱自己身在澳洲，「每天維持著一個非常健康的life style」，貼文表示：「這種健康生活，每天都感覺自己好輕盈，忘記腰痠背痛是什麼感覺，而且看世界的眼光都變得好溫柔、好感恩，我愛澳洲」。
有網友留言詢問「有去出庭了嗎？」愛莉莎莎看了竟回覆：「那是啥？」引來大批網友狂酸：「回來投案喔」、「記得出庭好好面對自己的行為」、「原來是想體驗當通緝犯的感覺」、「小心通緝」、「莎莎喔，檢察官找你喔，快回來喔」、「回來被通緝應該就可以想起來腰痠背痛是什麼感覺」、「通緝犯要回來了嗎」、「妳要被通緝了吧。」