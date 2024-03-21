網紅染毒風波未停！過來人Toyz發起「驗髮挑戰」 直接點名阿滴
近來台灣網紅圈醜聞連環爆，繼蕾菈、Joeman爆出持毒遭逮後，近日健身網紅「Peeta葛格」也被檢警在健身房搜出大麻，訊後以5萬元交保。曾涉嫌販毒而被判刑的直播主Toyz，日前在直播評論Peeta葛格染毒一事，直言要發起「驗髮挑戰」並點名阿滴參加。
記者薛羽彤／綜合報導
Toyz日前在直播中探討Peeta葛格染毒一事，他表示Peeta葛格出事他一點也不意外，透露聽聞檢調這波搜索的範圍很大，推測販售毒品的上游都是賣給網紅或藝人。Toyz指出網紅圈、演藝圈有些人看起來乖乖的，但可能都會碰一下毒品，奉勸不管是圈內或圈外的人，都不要碰毒品，「誰會出事我們拭目以待」。
此外，Toyz看到網友留言建議YouTube圈發起驗尿挑戰，Toyz看到後表示驗尿太無聊，而且尿液2個禮拜就能體內毒素排乾淨，他決定發起「驗髮挑戰」，「我先TAG Peeta葛格，再讓Peeta葛格TAG阿滴，這樣一個一個傳下去。」
PEETA葛格15日被警方搜出一包大麻毒品，雖然他當下否認持有，但仍被依毒品罪嫌遭移送法辦，檢方複訊後諭知5萬元交保。隔日他在IG發限時動態向關心他的觀眾、粉絲及朋友道歉，「雖然有許多想說的話，但由於需要配合檢警的偵查不公開，因此需要等待司法調查結果。」
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