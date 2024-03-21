唐鳳出席民主峰會中國怒批　外交部：分享新興民主實踐

數位發展部部長唐鳳日期以預錄影片方式參加第三屆「民主峰會」（Summit for Democracy），引來中國外交部的強力批評，強調台灣是中國不可分割的一部分，唐鳳則回嗆，想參加就自己民主化。外交部今（21）日指出，我國再次藉由參與民主峰會，與國際社會分享台灣運用新興科技強化民主韌性的實踐，未來也將繼續發揮我國優勢，深化與理念相近國家的合作，共同捍衛民主價值。
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第三屆「民主峰會」（Summit for Democracy）於18日至20日在韓國召開，主題為「未來世代的民主」（Democracy for Future Generations），我國由數位部長唐鳳以預錄影片方式參加。唐鳳為峰會首日下午舉行的專家圓桌會議第二場次「Artificial Intelligence and Emerging Technologies: Right-respecting Innovation in Democratic Societies」致詞，說明我國運用共創（co-creation）及科技的力量成功抵禦網路攻擊及認知作戰，並強調唯有堅守透明、開放的民主路徑，才能有效應對新興科技所帶來的道德、政治與社會難題。另外我國駐韓國代表梁光中大使也實體出席相關會議，以及線上參與第三日的領袖峰會。
外交部說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在本屆「民主峰會」首日以「Building A More Resilient Information Environment」為題發表專題演說，在提及因應假訊息及民主韌性時，公開肯定我國因應假訊息的強健民主韌性，顯示台灣民主發展成果已是各界有目共睹。