香港基本法23條通過 外交部對港人深表同情：捍衛國人民主自由
香港立法會19日三讀全票表決通過《維護國家安全條例》草案，正式完成香港《基本法》23條立法，引發國際各國批評譴責。外交部今（21）日表示，中國似乎擺明了站在國際的對立面，站在進步文明價值的反面；另外，我國政府一向支持香港人民追求民主自由，也以香港為鑑，除持續堅定捍衛國人享有民主自由的制度與生活方式外，也將結合民主陣營理念相近國家，堅定捍衛文明社會的普世價值。
記者邱新博／台北報導
外交部今天舉行例行記者會，媒體問及，香港基本法第23條立法完成，引起各國批評譴責。外交部發言人劉永健表示，香港基本法第23條立法完成後，英國、美國、歐盟、聯合國以及國際特赦組織等人權團體都在第一時間表達關切、批評或譴責，只有中國表示祝賀。中國似乎擺明了站在國際的對立面，站在進步文明價值的反面。
劉永健說，台灣與民主陣營信仰相同的進步價值，例如：民主、自由、人權、法治、理性、平權、多元、開放等。外交部對於香港前景高度關切，也對香港人民處境深表同情。
劉永健表示，我國政府一向支持香港人民追求民主自由。另一方面，也以香港為鑑，除持續堅定捍衛國人享有民主自由的制度與生活方式外，也將結合民主陣營理念相近國家，堅定捍衛文明社會的普世價值。
至於如何協助派駐香港的外籍及港籍記者移至台北？劉永健表示，國歡迎國際媒體駐台，並樂願為外媒派駐台灣及在台從事新聞工作，提供必要的協助及各項新聞傳播服務，包括協助外媒入境、居留及生活安頓等、安排首長專訪、提供我國最新國情資料及重要議題、重大事件新聞及參考資料，希望以即時且正確的資訊協助媒體朋友在台順利工作。