升息抗通膨！央行估電價漲1成、CPI漲破2% 楊金龍：抑制預期心理
中央銀行今（21）日今（2024）年第一季理監事會，結果出乎市場意料之外，央行會宣布升息半碼，明日實施。央行總裁楊金龍會後記者會直言，主要考量國內4月電價擬議調漲的直接影響及成本轉嫁效果，恐形成「通膨預期心理」，央行也以電價調漲10%估算，上修今年CPI年增率預測值至2.16%，核心CPI至2.03%，而且若電價漲超過10%，恐怕會再上修一點。不過，他也強調央行預估今年第四季通膨會降至2%以下，只是仍接近2%。他也強調，現在貨幣政策仍是緊縮，但不會更緊
記者顏真真／台北報導
對於這次升息半碼是全體理事一致通過嗎？楊金龍說，確實有一位理事表達這次應維持利率不變，其他理事則都表示贊成，而且央行對今年CPI的預估是以電價調漲10%估算，但若這次漲超過10%，恐怕會再上修一點，目前市場預測這次電價平均會漲12%，是否是最後定案還不知道。
不過，楊金龍也強調，雖然央行預估今年CPI及核心CPI年增率都會達2%以上，但預估最後一季都會降至2%，但仍接近2%，今天提高利率，也許市場會質疑美國、歐洲央行都開始說要降息，這時調升利率，沒跟上全球趨勢，楊金龍說，他們是很急速往上調，我們則是緩步上調，主要是國內通膨沒比他們高，我們是供給面措施壓制通膨。
當然，台電因虧損要調漲電價，這可以理解，只是電價在調漲後還會不會再調漲，這仍要注意，也要注意通膨預期心理，2021年通膨也滿高，但跟現在情況不同，結構不一樣，而即使這次通膨再上去，甚至高於2.16%，整體通膨仍會下降，第四季可降至2%以下，其他先進國家也會慢慢下來，若油價可維持目前情況，服務類通膨也會下來，即使商品類會稍上升，但整體還是會下來，「我們覺得調到這是適當的，未來會密切注意」。
楊金龍會中也強調，「現在貨幣政策仍是緊縮，但不會更緊」，只是利率調到這裡也開始觀望，這是否意謂利率調到這也到上限了？他說「也可以這麼說」。至於通膨若降至2%以下，央行是否考慮降息？他說「還要再觀察」。