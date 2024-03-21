蔡英文總統接見去年中職總冠軍味全龍！看到葉君璋喊「小葉有料」

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蔡總統特別提到曾經也是味全時期的葉君璋總教練、張泰山打擊教練，不僅在擔任球員期間替味全贏得三連霸，現在擔任教練也聯手拿下總冠軍，繼續為龍隊創造榮耀。球員的努力不可忽視，包括去年完成300轟里程碑的林智勝、連續兩年拿下全壘打王的吉力吉撈·鞏冠、具備腳程並時常展現美技的郭天信、以及在去年台灣大賽及亞錦賽都有好表現的投手徐若熙，都是蔡總統特別點名幾位重要選手。
賴清德感動葉君璋帶兵奪冠
資深棒球迷賴清德副總統也上台致詞，賴副總統感謝味全龍去年打了整年精彩好球，台灣大賽場場精彩，並在第七場脫穎而出，帶給球迷非常棒的棒球饗宴。味全是四大資深球隊之一，重返中職球場真的相當感動，且短短三年就得到總冠軍，必須給予葉總教練一個掌聲。賴副總統本身也是葉總的球迷，過去看著葉總南征北討、為國爭光，現在能領導味全拿下總冠軍，三年就有這樣的成績真的非常不容易，並點名投手王維中、徐若熙，認為看他們投球是種享受，希望他們保持健康，讓球迷可以多看幾場精彩球賽，最後也祝福味全龍今年持續有好的表現、好的成績。
中華職棒大聯盟蔡其昌會長特別受邀出席，致詞時感謝正、副總統這幾年來全力支持職業棒球運動，明年起將由棒球迷賴副總統上任總統，相信未來一定能持續為棒球運動帶來更多幫助。蔡會長表示，味全龍能在三年內拿到總冠軍不僅僅是一個人能完成的，球團和教練的用心付出，龍隊所有球員展現團隊一致的奮戰精神，場邊啦啦隊努力應援也值得嘉許，以及球迷的加持及不離不棄，都是幫助味全龍拿下總冠軍的重要關鍵。今年的職棒賽事加入台鋼雄鷹，六隊組合更加精彩、比賽場次增加，希望正、副總統多多進場，也邀請所有球迷踴躍進場欣賞六隊交戰。