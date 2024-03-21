21歲黃于庭超正近照曝光！身材太傲人被求交往 王彩樺：謝謝疼愛
「台灣濱崎步」王彩樺大女兒黃于庭（庭庭）擁有水漾大眼、甜美五官及玲瓏有緻的身材，去年跟隨媽媽腳步進軍藝能界，主持節目也展現舞蹈才藝。上個月剛滿21歲的庭庭，外貌越來越標緻，王彩樺昨（20）日更新愛女多張近照，引來男粉絲告白，「國民岳母」也感謝大家的愛戴。
記者楊穎軒／綜合報導
王彩樺在粉專分享黃于庭3張個人照，寫下：「睡前再曬一下大公主！謝謝大家對我們的疼愛！」照片中，庭庭梳空氣瀏海，一頭長直髮垂肩，略施脂粉，咖啡色皮外套下只穿一件小可愛，藏不住傲人上圍，她於沙發上擺出多個專業POSE，精緻臉孔甜美動人，星味滿溢。
網友紛紛誇讚：「甜美的大公主」、「越大越漂亮呢」、「好美喔」、「有天后的基因」、「母女一樣美」、「可以認識追求庭庭大公主嗎？」
王彩樺日前發文幫黃于庭慶生，回憶懷女兒的時候只有落紅和一點害喜，稱庭庭是乖寶寶，當時挺著孕肚拍戲、上綜藝節目跳芭蕾舞，嚇壞老公，直到臨盆前才停工住院，「生完當下有多痛，媽媽看到妳就不痛了！而且我決定要再生一個！跟妳作伴！因為我好幸福！」
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