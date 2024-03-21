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拉亞漢堡聯名KITKAT！漢堡、蛋餅、薯條加巧克力醬　滿200抽機票

▲拉亞漢堡攜手KitKat，3月21日起限定上市早午餐新品。漢堡、蛋餅、貝果、可頌搭配KitKat經典巧克力醬，巧克力控不能錯過。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲拉亞漢堡攜手KitKat，3月21日起限定上市早午餐新品。漢堡、蛋餅、貝果、可頌搭配KitKat經典巧克力醬，巧克力控不能錯過。（圖／實習記者柯乃瑜攝）

實習記者柯乃瑜／綜合報導

人氣早餐品牌拉亞漢堡近年積極搶攻早午餐市場，這回攜手巧克力品牌KitKat打造鹹甜交錯的「奇脆」口感，推出芝加哥漢堡、貝果、可頌等7款新品，3月21日起期間限定上市，透過LAYA NOW APP單筆消費滿200元（含）並使用線上支付，還能抽台北東京來回機票。摩斯漢堡推出33週年感謝祭，週週抽33金點，還有「薯條紅茶」回饋券、「點心飲品超值選69元」，幫你一次整理。

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純粹的巧克力醬還不夠，拉亞漢堡與KitKat本次聯袂打造的早午餐系列，將KitKat經典的巧克力脆片融入醬料，帶來全新的味覺體驗。除了層次豐富的芝加哥漢堡、蛋餅、可頌、貝果、脆薯，更有口感滿滿的奶茶和冰摩卡；其中「奇脆可頌」正如其名，每一口都酥脆至極、散發濃郁奶油香氣，「奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡」則是結合拉亞漢堡與KitKat雙重經典元素，讓鹹甜控一吃就上癮。

▲拉亞漢堡攜手KitKat，推出奇脆可頌、奇脆貝果等7種新品。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲拉亞漢堡攜手KitKat，推出奇脆可頌、奇脆貝果等7種新品。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
本次拉亞漢堡與KitKat強強聯手，精心設計了多種套餐選項。只要使用LAYA NOW APP訂購任一拉亞漢堡與KitKat聯名美食，單次消費達到200元（含）以上並選擇線上支付方式，就能參加專屬的線上抽獎活動，獎品包括餐點折扣券、買一送一的優惠，更有機會贏得台北－東京的來回機票。

愛訂外送的你，不出門也能享口福。拉亞漢堡本次攜手外送平台同步推出優惠，從3月21日至3月31日，在foodpanda 點餐都能享有75折優惠，消費滿250元（含）輸入優惠碼「拉亞的人生」還能再享85折；自3月27日至4月9日，Ubereats則推出奇脆可頌或奇脆貝果搭配紅茶買一送一的優惠。

▲ 拉亞漢堡和兩大外送平台合作。左起Uber Eats戰略品牌部門資深客戶經理彭思潔、森邦集團執行長徐沛源、雀巢專業餐飲總監顏嘉音、foodpanda客戶管理協理蔡興樺。（圖／拉亞漢堡提供）
▲ 拉亞漢堡和兩大外送平台合作。左起Uber Eats戰略品牌部門資深客戶經理彭思潔、森邦集團執行長徐沛源、雀巢專業餐飲總監顏嘉音、foodpanda客戶管理協理蔡興樺。（圖／拉亞漢堡提供）
同樣一次滿足鹹甜控的需求，摩斯漢堡的「摩斯33感謝季」，加碼推出「點心飲品超值選69元」及「冰茶系列超值選89元」兩款午茶超值活動。「點心飲品超值選69元」活動，可以選擇任一A區點心，如薯條、方塊薯餅、北海道可樂餅或抹茶紅豆米派，並搭配四選一的B區飲品，包含大杯（無糖）冰紅茶、大杯冰綠茶或摩斯熱紅茶，還能加價10元升級中杯摩斯咖啡，或加價30元升級中杯拿鐵咖啡，享受輕鬆的午茶時光。

▲摩斯漢堡推出「點心飲品超值選69元」及「冰茶系列超值選89元」。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡推出「點心飲品超值選69元」及「冰茶系列超值選89元」。（圖／摩斯漢堡提供）
「冰茶系列超值選89元」活動則是提供「抹茶紅豆米派」與「微酵青梅冰茶」或「微酵白桃冰茶」的組合選擇，如果想來點蛋糕，可以加價30元將抹茶紅豆米派更換為MOS米蕾夢，喜歡咀嚼系口感的飲料控，也可加價10元將飲品升級成「微酵青梅蒟蒻冰茶」或「微酵白桃蒟蒻冰茶」，享受Q彈蒟蒻的咀嚼感。

不只推出生日感謝祭馬拉松，即日起至3月31日，在摩斯漢堡店內使用MOS Order APP座位點餐，還能加碼獲贈會員獨享的「薯條紅茶」回饋券；即日起至4月30日，使用MOS Order APP座位點餐消費滿180元即贈航海王手機支架盲袋1個，數量有限送完為止，還可參加「週週抽33金點」活動。

▲即日起至3月31日，使用MOS Order APP座位點餐加碼贈「薯條紅茶」回饋券。（圖／摩斯漢堡提供）
▲即日起至3月31日，使用MOS Order APP座位點餐加碼贈「薯條紅茶」回饋券。（圖／摩斯漢堡提供）

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