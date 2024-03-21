拉亞漢堡聯名KITKAT！漢堡、蛋餅、薯條加巧克力醬　滿200抽機票

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本次拉亞漢堡與KitKat強強聯手，精心設計了多種套餐選項。只要使用LAYA NOW APP訂購任一拉亞漢堡與KitKat聯名美食，單次消費達到200元（含）以上並選擇線上支付方式，就能參加專屬的線上抽獎活動，獎品包括餐點折扣券、買一送一的優惠，更有機會贏得台北－東京的來回機票。
愛訂外送的你，不出門也能享口福。拉亞漢堡本次攜手外送平台同步推出優惠，從3月21日至3月31日，在foodpanda 點餐都能享有75折優惠，消費滿250元（含）輸入優惠碼「拉亞的人生」還能再享85折；自3月27日至4月9日，Ubereats則推出奇脆可頌或奇脆貝果搭配紅茶買一送一的優惠。
同樣一次滿足鹹甜控的需求，摩斯漢堡的「摩斯33感謝季」，加碼推出「點心飲品超值選69元」及「冰茶系列超值選89元」兩款午茶超值活動。「點心飲品超值選69元」活動，可以選擇任一A區點心，如薯條、方塊薯餅、北海道可樂餅或抹茶紅豆米派，並搭配四選一的B區飲品，包含大杯（無糖）冰紅茶、大杯冰綠茶或摩斯熱紅茶，還能加價10元升級中杯摩斯咖啡，或加價30元升級中杯拿鐵咖啡，享受輕鬆的午茶時光。
「冰茶系列超值選89元」活動則是提供「抹茶紅豆米派」與「微酵青梅冰茶」或「微酵白桃冰茶」的組合選擇，如果想來點蛋糕，可以加價30元將抹茶紅豆米派更換為MOS米蕾夢，喜歡咀嚼系口感的飲料控，也可加價10元將飲品升級成「微酵青梅蒟蒻冰茶」或「微酵白桃蒟蒻冰茶」，享受Q彈蒟蒻的咀嚼感。
不只推出生日感謝祭馬拉松，即日起至3月31日，在摩斯漢堡店內使用MOS Order APP座位點餐，還能加碼獲贈會員獨享的「薯條紅茶」回饋券；即日起至4月30日，使用MOS Order APP座位點餐消費滿180元即贈航海王手機支架盲袋1個，數量有限送完為止，還可參加「週週抽33金點」活動。