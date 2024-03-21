打仗太花錢！俄羅斯擬開徵「戰爭稅」　美國不只加稅還曾發行債券

我是廣告 請繼續往下閱讀
二戰爆發後，美國羅斯福政府對高收入人士、企業增稅，其中年收入超過20萬美金富人加徵94%稅金。美國從1941年宣戰到1945年日本投降，總共花費2815億美元軍費，透過加稅與發行債券，讓美國政府得以渡過財政難關，透過源源不斷生產武器裝備，最後得以逼迫軸心國投降。
俄羅斯在2014年併吞烏克蘭所屬克里米亞，並支持親俄叛軍在烏東與烏克蘭作戰。烏克蘭自2014年開始對國內個人收入徵收1.5％的戰爭稅，並在2023年7月取消軍人的戰爭稅。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭雖然獲得西方援助，但烏克蘭財政部仍在2024年1月1日起將戰爭稅提高到4.5％，增加的50％戰爭稅將專門用於烏克蘭軍隊所需。
俄烏戰爭爆發後，俄羅斯已將1/3的國家預算撥給軍隊用於俄烏戰爭，為入侵烏克蘭前的3倍。外電報導，克里姆林宮考慮3月大選後，向高收入俄羅斯人和企業增加稅收，將把個人所得稅從15％提高至20％，適用於年收入超過500萬盧布（約174萬新台幣）的人，若年收入超過100萬盧布（約1.1萬美元）的人，稅率將從13％調高至15％。在企業方面，稅率從目前20％提高至25％，俄政府計畫將稅率上調至多徵收4兆盧布（約1.3兆新台幣），加稅預計今年夏季敲定。