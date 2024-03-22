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社工挺社工！公會號召4/2台灣社工日穿「黑衣上班」　支持第一線

▲台南市社會工作師公會發起「成為彼此的光」活動。圖為社工團體3/20赴衛福部前的人行道抗議、表達訴求。（資料圖，非文中提及活動／記者林志怡攝）
▲台南市社會工作師公會發起「成為彼此的光」活動。圖為社工團體3/20赴衛福部前的人行道抗議、表達訴求。（資料圖，非文中提及活動／記者林志怡攝）

記者林莞茜／綜合報導

台北市1歲男童剴剴，遭兒福聯盟簽約的劉姓保母凌虐致死，引發社會怒火，更有人質疑負責剴剴的社工怠忽職守、錯失救回剴剴的機會，還因偽造文書、過失致死等遭警方上銬帶回調查，多個社工團體集結抗議，也直奔衛福部表達訴求，更規劃要在4月2日「社工日」身穿黑衣上班，力挺社工。

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台南市社會工作師公會發起「成為彼此的光」穿黑衣、挺社工活動，邀請所有社工在4月2日社工日當天，一同穿黑色衣服，拍下照片後，上傳至「臺南市社工師公會粉專」活動討論區，讓大家一起看見，在第一線的每一個地方，依舊有人支持著社工，「願意和我們一同努力，
接住每一位需要社工的朋友。」

國際社會工作聯合會，在2008年將3月的第3個星期二訂定為國際社工日，而台灣則在1997年4月2日通過「社會工作師法」，自此社會工作得以建立專業證照制度，便從1998年起明訂4月2日為台灣社工日。今年除了臺南市社工師公會舉辦相關活動外，中華民國醫務社會工作協會也舉行『我們。We』— 2024 醫務社工午茶Debriefing 活動，邀請大家在社工日當周選一天黃道吉日，一起揪團下午茶，再次召喚關於「我們」的魔幻力量，在不同的時空一起共享屬於「我們」社工日。

近期北市爆出1歲多的男童剴剴經社會局、兒福聯盟安置後，卻遭保母姐妹虐待致死，檢警為釐清兒盟社工訪查男童記錄是否造假，發動搜索約談，該名社工被上銬的畫面曝光後，引發外界熱議。檢警日前傳出，訪視資料都在社工手上，卻連查都沒有查，就採信劉姓保母的說法，讓辦案人員驚覺不像專業社工該有的行為，經調查後才發現疑似造假訪視資料。但兒盟曾說，相信社工沒有造假，兒盟會概括承受所有司法結果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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