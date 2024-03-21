新女主持太正！百萬YT「窮奢後宮」引暴動 老司機嗨：面試官壞壞
YouTube頻道「窮奢極欲」擁有108萬訂閱數，影片內容時常分析時事話題及財經議題，口號為「一個離不開錢的頻道」。而近期窮奢極欲因YouTube改變規範，邀請新女主持人Una郭芳岑進入團隊，姣好的外貌瞬間就吸引鄉民的目光，超高顏值讓眾人狂讚；不過其實「窮奢後宮」不只Una一位正妹，還有另一名也有著甜美外型的夥伴Hollie。
記者賴禹妡／綜合報導
窮奢極欲新女主持人Una正翻
一名網友昨（20）日在PTT發文，他以「窮奢來了美女主播？」為題，表示近期「窮奢極欲」YouTube頻道來了新的女主持人「Una」，原本一開始以為是AI配音，直到最近再看才發現原來是可愛妹子，並曬出多張Una的絕美辣照。
只見Una頂著一頭俏麗短髮，精緻的五官搭配魔鬼身材，讓整排PTT網友嗨翻直呼，「Una真的超讚，口條也很好」、「如果是真的話那要訂閱了哦」、「The藏欸，第一張也太有料」、「Una快來訪問我」，還有人鼓勵Una的主持功力，「五官精緻，聲音也不錯；初期還在練語速吧，後面應該會越來越自然」。
「窮奢極欲」後宮不只Una
事實上，窮奢極欲1個月前就曾在YouTube社群發文，宣布頻道來了2個新的女主持人，除了Una以外，還有另一位夥伴Hollie，當時小編寫下「大家喜歡窮奢新加入的女主持人嗎？她們都是美貌與智慧並重的女生，希望能為大家創作不一樣的內容」。
而Hollie同樣擁有齊瀏海及耳下短髮，甜美的外型與Una極為相似，讓不少觀眾笑喊「這是窮奢後宮吧」、「很明顯面試官喜歡同一類型，實在是壞壞」、「原來不是同個人」、「小孩子才做選擇」。