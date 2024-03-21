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原創IP搬上大螢幕！漫畫星《三個不結婚的女人》電影版確定開拍

▲由日下棗創作的「漫畫星」超夯作品《三個不結婚的女人》，確定將推出影視版。（圖／記者葉政勳攝）
▲由日下棗創作的「漫畫星」超夯作品《三個不結婚的女人》，確定將推出影視版。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

台灣有許多值得細細品嚐的小說和漫畫原創作品，橘子集團旗下原創內容平台「漫畫星」聯合「台灣角川」，舉辦「改編跨出界：當好故事遇上影視改編」講座，雙方各推薦5部漫畫和6部小說進行交流，強調「每一個好的故事都值得被看見」，並探討未來小說和漫畫經由改編，進軍影視界的影響。如同「漫畫星」超夯作品《三個不結婚的女人》確定將推出影視版，透過貼近當代女性的視角，將女性對婚姻和追隨自我的人生觀點，傳達給更多人看見。

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▲「漫畫星」聯合「台灣角川」舉辦「改編跨出界：當好故事遇上影視改編」講座，共計30家影視出品方、OTT平台參與。（圖／記者葉政勳攝）
▲「漫畫星」聯合「台灣角川」舉辦「改編跨出界：當好故事遇上影視改編」講座，多位優秀創作者到場參與。（圖／記者葉政勳攝）
近30家影視出品方、OTT平台參與　拆解跨域成功路徑

「改編跨出界：當好故事遇上影視改編」講座，由漫畫星精選5部人氣漫畫作品，與紅衣小女孩、一種態度、金盞花大影業、周子娛樂、網銀國際影視、有戲娛樂、樂到家、三立電視及中華電信等近30家知名影視業者進行提案，期待推動漫畫、小說做影視化跨域的合作，以及授權等議題，提升台灣內容產業商業力，創造更多放眼國際的改編作品。

▲「漫畫星」聯合「台灣角川」舉辦「改編跨出界：當好故事遇上影視改編」講座，共計30家影視出品方、OTT平台參與。（圖／記者葉政勳攝）
▲「漫畫星」聯合「台灣角川」舉辦「改編跨出界：當好故事遇上影視改編」講座，共計30家影視出品方、OTT平台參與。（圖／記者葉政勳攝）
《三個不結婚的女人》成功影視化　正式簽訂電影計畫

漫畫星旗下經紀合作作品《三個不結婚的女人》，由知名作者日下棗老師從2022年在 IG 與漫畫星同步發行，日下棗用詼諧、喜劇的型態，描繪三個姐妹不想談戀愛、也不想結婚的單身日常，重新審視傳統婚戀觀卻又脫俗的劇情詮釋在社群引起大量迴響，擄獲眾多讀者的心。

《三個不結婚的女人》於平台累積超過75萬點閱數的口碑，除了在網路上爆紅發出實體單行本外，日前也正在進行音樂劇改編，這次更重磅宣布，將與「網銀國際影視」正式簽訂電影計畫，未來影視作品將如何詮釋個性迥異，天生自帶女子力的三姊妹又如何繼續度過單身日常，備受粉絲期待。

▲《三個不結婚的女人》在 IG、漫畫星平台爆紅，目前也確定將簽訂電影計畫。（圖／記者葉政勳攝）
▲《三個不結婚的女人》在 IG、漫畫星平台爆紅，目前確定將簽訂電影計畫。（圖／記者葉政勳攝）
橘子集團原創中心總監胡明顒表示：「橘子集團成立『漫畫星』的初衷，是想讓台灣好故事以多元樣態被更多人看見。這次與台灣角川合作舉辦媒合會，就是希望借助眾多劇場、電影、影視製作、OTT平台等各方內容產業的專業及資源，共同驅動台灣 IP 產業跨域合作，朝國際市場邁進。」

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