澎恰恰還款又跳票！露面求債主給時間 突脫口「不知道能活多久」
67歲資深藝人澎恰恰為了一圓電影夢，賠上畢生積蓄，2020年對外宣布破產，欠債2.4億元，之後有金主好友林秉文替他處理，不過對方先前做出切割，目前澎恰恰仍有6千萬的債務。昨（20）日他開直播向債權人們喊話，希望大家再給他點時間，還說：「我希望有生之年盡力還掉，但不知道還能活多久」。
記者薛羽彤／綜合報導
澎恰恰昨日開直播坦言，一直想盡快賺錢還債，但礙於整個大環境加生態的轉變，不再有以前的榮景，二來是他年紀已大，無論錄影或演出時的狀態已不如從前，所以目前債務無法按照預定時間償還，還款出現跳票情況，請求債權人再給他一點時間。
澎恰恰對於自己無法按時還款深表歉意，也知道有些債權人也因此受到影響，「我每天一清醒就想到還債，想到欠債就心痛，有很多人是因為我被影響，這點我最清楚，很抱歉拖了這麼久。」他也承認一切都是自己的錯，目前只想在有生之年將欠款還完，「我希望有生之年盡力還掉，但不知道還能活多久，只是不要欠人，雖然很難但會用盡所有力量，到生命最後一刻不要欠人錢。」
去年12月林秉文被問到澎恰恰的債務，林秉文僅表示最近沒處理了，只說：「因為他都講不聽」，但不願透露細節，切割澎恰恰。澎恰恰經紀人表示，「我們跟林董沒有什麼拆夥啊，林董幫我們真的好多，澎哥親友的部份本來就應該我們自己努力加油，總不可能全讓林董幫忙處理，林董對我們的幫助真的很多，沒有什麼拆夥」，強調林秉文與澎恰恰不只是朋友也是澎恰恰的貴人。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道