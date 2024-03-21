《財閥x刑警》安普賢來台灣了！DJ SODA「火辣誘惑」信義區民眾

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《flare SUNDAZE What's Poppin'? It's DJ SODA》將於3月24日下午4點至晚上9點在FLARE TAIPEI舉辦，除了DJ SODA，還有一系列風格百變的女力DJ接力刷碟演出。
安普賢近期以戲劇《財閥x刑警》名氣攀升，作品將於23日完結篇，播畢後他準備展開亞洲巡迴見面會，這也是安普賢出道首度辦專場跟粉絲互動，活動將於3月23日從首爾起跑，陸續巡迴六個城市，台北場確定5月18日登場。
安普賢曾是拳擊手，出道前參加無數業餘拳擊比賽，身高187公分的他，昔日代表釜山市在全國拳擊總統盃上獲得金牌。2007年他踏入演藝圈從模特兒做起，2014年才演員出道，以《太陽的後裔》嶄露頭角，後續參演的《她的私生活》、《梨泰院Class》奠定演員地位，成功躍上男一主演《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥x刑警》等夯劇。此外，他還是女天團BLACKPINK成員Jisoo的前男友，知名度再大幅提升。
還沒來過台灣的安普賢曾透露，對於未造訪過的新地點充滿好奇，特別是台灣的美食和當地氛圍，他表示只要是台灣的道地美食，都想親自嚐嚐看，同時也非常感謝在台灣為他應援的粉絲，相當期待屆時和大家見面的難得機會。
《2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING in TAIPEI〈Hello !〉》將於5月18日晚上6點在「台大綜合體育館一樓」登場，票價分為A區4800元、B區3600元（全區對號入座），3月23日下午1點在7-11 ibon機台、ibon網站啟售。
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