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《財閥x刑警》安普賢來台灣了！DJ SODA「火辣誘惑」信義區民眾

▲夯劇《財閥x刑警》男主角安普賢（左），跟南韓知名DJ SODA將陸續訪台會粉絲。（圖／FLARE TAIPEI、D-SHOW）
▲夯劇《財閥x刑警》男主角安普賢（左），跟南韓知名DJ SODA將陸續訪台會粉絲。（圖／FLARE TAIPEI、D-SHOW）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓國男女神週週來台與大家同歡，DJ SODA、《財閥x刑警》男主角安普賢今（21）日都宣布要訪台舉辦活動，粉絲荷包再度大失血！

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▲DJ SODA於3月24日在信義區獻上火辣打碟秀。（圖／FLARE TAIPEI）
▲DJ SODA於3月24日在信義區獻上火辣打碟秀。（圖／FLARE TAIPEI）
「亞洲最佳女DJ」DJ SODA儘管全球表演行程繁忙，仍對台灣有特別情感，不僅2023年末選擇在台北邊表演邊迎接2024年的到來，農曆春節更在台度過，感受到與韓國截然不同的過年氛圍，除了在台北泡湯，更見識到台中熱鬧且擁擠的逛街人潮，玩了射氣球、投球等遊戲，也應景發紅包給小朋友，還對韓國沒有的「烏魚子配蘋果」吃法嘖嘖稱奇，過了相當台式又充實的農曆新年。

《flare SUNDAZE What's Poppin'? It's DJ SODA》將於3月24日下午4點至晚上9點在FLARE TAIPEI舉辦，除了DJ SODA，還有一系列風格百變的女力DJ接力刷碟演出。

▲BLACKPINK成員Jisoo的前男友安普賢將於5月18日首度訪台會粉絲。（圖／D-SHOW）
▲BLACKPINK成員Jisoo的前男友安普賢將於5月18日首度訪台會粉絲。（圖／D-SHOW）
安普賢近期以戲劇《財閥x刑警》名氣攀升，作品將於23日完結篇，播畢後他準備展開亞洲巡迴見面會，這也是安普賢出道首度辦專場跟粉絲互動，活動將於3月23日從首爾起跑，陸續巡迴六個城市，台北場確定5月18日登場。

安普賢曾是拳擊手，出道前參加無數業餘拳擊比賽，身高187公分的他，昔日代表釜山市在全國拳擊總統盃上獲得金牌。2007年他踏入演藝圈從模特兒做起，2014年才演員出道，以《太陽的後裔》嶄露頭角，後續參演的《她的私生活》、《梨泰院Class》奠定演員地位，成功躍上男一主演《柔美的細胞小將》、《以吾之名》、《財閥x刑警》等夯劇。此外，他還是女天團BLACKPINK成員Jisoo的前男友，知名度再大幅提升。

還沒來過台灣的安普賢曾透露，對於未造訪過的新地點充滿好奇，特別是台灣的美食和當地氛圍，他表示只要是台灣的道地美食，都想親自嚐嚐看，同時也非常感謝在台灣為他應援的粉絲，相當期待屆時和大家見面的難得機會。

《2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING in TAIPEI〈Hello !〉》將於5月18日晚上6點在「台大綜合體育館一樓」登場，票價分為A區4800元、B區3600元（全區對號入座），3月23日下午1點在7-11 ibon機台、ibon網站啟售。

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