女房仲帶看6400萬豪宅！客人還沒來「忘關燈」整棟燒光　公司慘賠

香港23條立法惹議　中國駁「粗暴干涉內政、條例無可非議」

▲中國外交部發言人林劍2024年3月20日主持外交部例行記者會（圖／取自X@MFA_China）
▲中國外交部發言人林劍2024年3月20日主持外交部例行記者會（圖／取自X@MFA_China）

國際中心楊智傑／綜合報導

香港立法會19日完成《基本法》23條立法，從港府公布草案起迅速推進立法進程，並在一天內完成二、三讀全票通過《維護國家安全條例》，對此包含美國、英國、加拿大、歐盟和聯合國均對此表達擔憂。中國政府則回應，指責美國國務院對23條立法「詆毀抹黑」，同時又稱條例有關「境外干預」等的定義「合理合法，無可非議」

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港立法會週二（19）三讀通過《維護國家安全條例草案》，明定了叛國、叛亂、勾結外部勢力以及煽動叛變等罪，最高可處終身監禁，英國外相卡麥隆（David Cameron）對此就表示，這將進一步重創香港的自由與權利，也有損港府履行《中英聯合聲明》及《公民與政治權利國際公約》，敦促港府尊重「基本法」、維護香港自治及法治。

卡麥隆指出，新法擴大解釋「國家安全」和「外部干預」，這將給在香港生活、工作、從商的人製造更多困難。在香港活動的國際組織、包括外交單位，也未能從新法獲得確定性；美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel ）也同樣表示，美方相信該法通過後，這個曾經開放的社會恐將加速封閉，強調該法明列的許多罪行都未明確定義，界線極為模糊。

中國外交部則藉由駐地大使館率先進行回應，駐英使館20日就稱「香港事務純屬中國內政，英方沒有資格說三道四」，今（21）中國外交部發言人林劍在例行記者會回應稱，香港立法會全票通過《維護國家安全條例》，是進一步落實特區維護國家安全的憲制責任，進一步築牢香港發展的安全根基，在新時代新征程「一國兩制」事業發展進程上具有重要的里程碑意義

他指《維護國家安全條例》平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展，充分借鑑其他國家同類立法經驗，有利於特區更好統籌發展與安全，更好發揮香港的獨特地位和優勢，更好深化香港同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。

他又稱在高水平安全的保障下，中方對香港實現高質量發展和高水平開放充滿信心，對「一國兩制」行穩致遠和香港由治及興充滿信心。

他指中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，任何對維護《國家安全條例》的攻擊抹黑都絕不會得逞，都將注定以失敗而告終。

香港基本法23條僅11天就通過　分析：意圖讓「外國勢力」措手不及

香港完成23條立法　港媒：今後全力發展經濟

快訊／香港立法會三讀通過「基本法23條」　李家超：不負國家所託

香港通過23條立法　聯合國抨擊：保護人權的倒退

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞