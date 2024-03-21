香港23條立法惹議　中國駁「粗暴干涉內政、條例無可非議」

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卡麥隆指出，新法擴大解釋「國家安全」和「外部干預」，這將給在香港生活、工作、從商的人製造更多困難。在香港活動的國際組織、包括外交單位，也未能從新法獲得確定性；美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel ）也同樣表示，美方相信該法通過後，這個曾經開放的社會恐將加速封閉，強調該法明列的許多罪行都未明確定義，界線極為模糊。
中國外交部則藉由駐地大使館率先進行回應，駐英使館20日就稱「香港事務純屬中國內政，英方沒有資格說三道四」，今（21）中國外交部發言人林劍在例行記者會回應稱，香港立法會全票通過《維護國家安全條例》，是進一步落實特區維護國家安全的憲制責任，進一步築牢香港發展的安全根基，在新時代新征程「一國兩制」事業發展進程上具有重要的里程碑意義
他指《維護國家安全條例》平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展，充分借鑑其他國家同類立法經驗，有利於特區更好統籌發展與安全，更好發揮香港的獨特地位和優勢，更好深化香港同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。
他又稱在高水平安全的保障下，中方對香港實現高質量發展和高水平開放充滿信心，對「一國兩制」行穩致遠和香港由治及興充滿信心。
他指中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，任何對維護《國家安全條例》的攻擊抹黑都絕不會得逞，都將注定以失敗而告終。