NBA／紀錄之夜！KD總得分正式超越O’Neal　率太陽115:102退76人

我是廣告 請繼續往下閱讀
在總得分正式被KD超越之後，Shaquille O’Neal則是也不吝嗇地給予祝福，並說到：「恭喜Kevin Durant達成此一成就，他是實至名歸，也不會止步於此，他永遠不會停止前進，讓我們來看看KD能不能成為歷史第一。不管怎麼樣我都為他感到開心，我知道這一天遲早會到來，如果有人能夠超過我，那肯定就是KD。」
而不久前透過交易來到太陽的Royce O'Neale，談到隊友Kevin Durant生涯總得分正式成為史上第8時，他則是相當替KD感到高興，並表示：「這對Kevin Durant來說是一個重要的時刻，他每天都努力訓練提升自己、每天都在精進他的技術，彌補他的缺點，每天一直都在變得越來越好。在比賽中無論發生什麼，KD都是可靠的存在，他會接受任何事情，並且快速找到屬於自己的節奏和位置，對於他而言，這些努力都是有回報的。」
而本場比賽太陽也還有一個亮點，後衛「矮湯」Isaiah Thomas在第4節尾聲時被換上場，這是他自從2022年效力黃蜂隊以來，時隔2年再度站上NBA賽場，總計出賽2分鐘，僅有1次出手機會未進，得到1次助攻，賽後Isaiah Thomas也表示，「能夠重新穿上太陽的球衣感覺很好，這是一場很棒的團隊勝利。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁