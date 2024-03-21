港府執法權無限擴張！香港通過23條立法 陸委會提醒注意赴港風險
香港立法會19日在10個小時內二讀辯論、審議、三讀通過「維護國家安全條例草案」（又稱為基本法23條立法草案），港府將於23日刊憲，同日生效。基本法23條擴大港府的權力，叛國與叛亂最高可處以無期徒刑，間諜罪可判20年，非法揭露政府機密最重可關10年。對此，陸委會呼籲港方應以保障自由與人權為重，並提醒國人注意赴港風險。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會副主委暨發言人詹志宏今日在例行記者會上表示，自港府重啟相關立法行動以來，主要國家及各界對於當中各項國安罪行的定義籠統、使人無所適從、動輒得咎等，紛紛表達疑慮。過去幾年來，中共對香港的管控日深，以及「港版國安法」的實施，香港的自由人權不斷遭到限縮，國際社會均不樂見。
詹志宏指出，台港間的經貿與人員往來頻密，以112年為例，全年台灣赴港旅客即超過78萬人次，港人來台也有110萬人次；根據港府統計，去年我駐港公司亦達364家。陸委會呼籲港府，應以保障自由與人權為重，確保一個讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。針對香港「維護國家安全條例」及「港版國安法」等相關法規可能引發的人身安全風險，陸委會除將持續觀察香港國安條例執法情形，並審慎因應，以維護國家整體利益與人民安全，也會持續於官網揭露相關案例資訊，並透過多元管道提醒國人注意。
詹志宏亦呼籲國人，赴港前應審慎思考，並先行至陸委會官網「國人赴港澳動態登錄系統」登錄，以利政府必要時提供協處。倘在香港期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處的專線（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012），尋求協處。