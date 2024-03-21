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利率終結連3凍！央行升息半碼　上修今年CPI及核心CPI均突破2%

▲中央銀行今（21）日召開2024年第1季理監事會，並在會後宣布升息半碼，並調升今年CPI年增率將突破2%，來到2.16%。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央銀行今（21）日召開2024年第1季理監事會，並在會後宣布升息半碼，並調升今年CPI年增率將突破2%，來到2.16%。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國內電價4月喊價，中央銀行今（21）日召開今（2024）年第一季理監事會，會後宣布升息半碼，其中政策利率「重貼現率」調高至2%，央行也同步上修今年經濟成長率至3.22%，同時也上調今年全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值，從1.89%上調至2.16%，核心CPI年增率也由1.83%調高至2.03%。

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央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，預期本年國內通膨率將逐季緩步回降，但惟考量2021年以來物價漲幅較高，以及今年4月國內電價擬議調漲，恐形成較高的通膨預期。在今年經濟成長可望增溫下，為抑制國內通膨預期心理，央行理事會認為調升央行政策利率，有助促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展。

央行進一步說明，近月受惠於全球終端需求回穩，人工智慧等新興科技應用商機擴展，台灣出口持續成長。內需方面，隨國內景氣復甦，消費信心走揚，激勵民間消費動能；惟資本設備進口續呈負成長，廠商投資意願仍緩。勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率續降，減班休息人數減少。

預期今年，全球商品貿易成長回溫，且新興科技應用商機加速推展，帶動台灣出口成長增溫，並挹注民間投資動能，加以民間消費持續成長，央行略上修今年經濟成長率預測值為3.22%，高於去年的1.31%。

同時，今年年1至2月消費者物價指數(CPI)平均年增率為2.43%，主因水果、外食等食物類與娛樂服務價格上漲，以及房租調高；不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為2.27%，持續緩降趨勢。

展望今年，央行表示，國際機構預測今年油價略高於去年，國內商品類價格將溫和上漲，且國內服務類價格受高基期影響，漲幅可望縮小，台灣通膨率將較去年趨緩。考量4月國內電價擬議調漲，央行上修今年CPI及核心CPI年增率預測值分別至2.16%、2.03% ，分別低於去年的2.49%、2.58%。

不過，央行也強調，央行仍將持續關注電價調整、淨零轉型等，對國內通膨發展之後續影響，並關注主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢的影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展的法定職責。

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