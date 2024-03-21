利率終結連3凍！央行升息半碼　上修今年CPI及核心CPI均突破2%

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央行進一步說明，近月受惠於全球終端需求回穩，人工智慧等新興科技應用商機擴展，台灣出口持續成長。內需方面，隨國內景氣復甦，消費信心走揚，激勵民間消費動能；惟資本設備進口續呈負成長，廠商投資意願仍緩。勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率續降，減班休息人數減少。
預期今年，全球商品貿易成長回溫，且新興科技應用商機加速推展，帶動台灣出口成長增溫，並挹注民間投資動能，加以民間消費持續成長，央行略上修今年經濟成長率預測值為3.22%，高於去年的1.31%。
同時，今年年1至2月消費者物價指數(CPI)平均年增率為2.43%，主因水果、外食等食物類與娛樂服務價格上漲，以及房租調高；不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為2.27%，持續緩降趨勢。
展望今年，央行表示，國際機構預測今年油價略高於去年，國內商品類價格將溫和上漲，且國內服務類價格受高基期影響，漲幅可望縮小，台灣通膨率將較去年趨緩。考量4月國內電價擬議調漲，央行上修今年CPI及核心CPI年增率預測值分別至2.16%、2.03% ，分別低於去年的2.49%、2.58%。
不過，央行也強調，央行仍將持續關注電價調整、淨零轉型等，對國內通膨發展之後續影響，並關注主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢的影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展的法定職責。