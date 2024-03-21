趙小蘭妹趙安吉「倒車墜池塘」溺斃 警曝調查結果：酒精濃度超標
美國前運輸部與勞工部長趙小蘭（Elaine Chao）的妹妹、福茂集團（Foremost Group）董事長兼執行長趙安吉（Angela Chao），2月在德州的一間私人牧場駕車墜入池塘中溺斃，警方20日公布調查報告，稱事件屬於「不幸意外」，趙安吉死亡當天血液酒精濃度為每100毫升0.233克，遠遠超過德州法定上限每100毫升0.08克。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，警方調查報告與之前媒體披露的大致相同，趙安吉邀請多位好友在她位於德州的私人牧場度假，以慶祝農曆新年。而在11日深夜時分，趙安吉開車從牧場中的別館移動到主屋時，路上要將車輛調頭，卻誤打入倒車檔，導致汽車一路後退衝下池塘。
在車子沉入水中的幾分鐘內，趙安吉在車上打電話給友人求救，當時在牧場的其他人士也察覺狀況不對，紛紛過來協助。等到消防人員趕到現場，救護人員潛入水中將趙安吉救出時，趙安吉已經失去生命跡象，急救後回天乏術。
事故發生後，警方第一時間稱趙安吉的死是「非典型意外」，將依刑事案件調查以釐清無涉犯罪。而20日調查報告公布，確認死亡是不幸意外，趙安吉當天血液酒精濃度為每100毫升0.233克，加上凌晨天色昏暗，可能都是她駕車衝入池塘的原因。