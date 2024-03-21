特企／沙發也可以DIY！台灣家居業品牌用創意解決居家困擾
根據統計，近年因少子化以及居家空間逐年縮小，台灣的小家庭比例逐年上升，居家空間早已不比從前三代同堂甚至大家庭規模，因此消費者對於大型家具的需求也正在面臨改變，但便宜的陸製傢俱充斥著市場，時常使用不久便出現凹陷、五金損壞的慘況。因此，近期台灣家居品牌沙發先生家居則因應消費者需求，設計出靈活的—DIY沙發。
「大組的當然比較舒服啊!也不是不願意買，實在是家裡放不進去。」、「想找看看是不是有功能多一點的，畢竟現在的房子都小啊!」面對沙發更多元的需求，小巧而多功能的小沙發搜尋量因而大幅提升，而DIY沙發則直接在設計上，從小沙發到L型多人座沙發都可以自由選購、拼接組合。
針對喜愛盤腿、躺在沙發上的消費者，椅背向後30公分將座深加大，更提供兩種扶手選擇，也為身形高大者提供插入式頭枕加購、收納控的愛—收納式腳椅…多項客製化選擇，三色布料皆採用熱門的高磅數貓抓布，耐磨好清潔，即便是養寵家庭也很適合!
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DIY沙發是以「單人座」為座椅選購基礎的組合式沙發，無論是情侶檔租屋族、小宅空間，或是多人座空間使用，DIY沙發主打模組化設計，以沙發先生家居品牌成立多年來的經驗，巧妙的融合了所有現代消費者的使用需求。
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