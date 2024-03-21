柯前幕僚：能不能請柯文哲代言人「愛莉莎莎」快回台 避免被通緝
百萬YouTuber愛莉莎莎在去年總統選舉時，公開表示自己支持民眾黨主席柯文哲，甚至在大選後貼出多篇貼文質疑作票，遭到中選會依妨害名譽提告。昨（20）日被台北地檢署傳喚出庭說明，不過她未現身、未請假，還裝傻回應「那是啥？」。對此前柯文哲幕僚吳靜怡直呼，「能不能請柯文哲代言人愛莉莎莎趕快回台灣，避免被通緝！」
記者莊蕙如／台北報導
吳靜怡今（21）日提出質疑，詢問是空戰的「流量觸及率」重要還是民眾心裡的「實際佔有率」重要？吳靜怡表示，從民眾黨黨部主委性騷擾案到選後帶風向「作票」的網紅愛莉莎莎可能成為通緝犯，柯文哲面臨是嚴重的內憂外患。
吳靜怡表示，這週網軍開始動了，可惜僅限捧國昌、戰藍綠和罵我有用。她提到，柯文哲民調跌落連帶到對民眾黨的反感，這是屬於選後自然現象，再加上藍白、蔡柯的會面前後都不一，產生台灣文化格調上對民眾黨、柯文哲的不認同，恐怕是政治上最難彌補的。
吳靜怡說明，韓國瑜有趣，賴清德穩健，在政治路線都是平行的兩條直線，佔有率當然穩定，不用擔心。她也進一步指出，該擔心的是內憂外患雙夾擊的柯文哲，「能不能請柯文哲代言人網紅愛莉莎莎趕快回台灣，避免被通緝！」
吳靜怡還表示，有記者問她，柯文哲總統大選的得與失是什麼？得「假老二」，失「兩億美金」。如果要更精準的就是「得到龐大流量卻失去誠信」，請青年們記得柯文哲的教訓。