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誰再把mL唸「莫」就當掉！千人笑：一堆櫃姐都唸錯　正確唸法公開

▲臉書上有網友發起「誰再把mL唸『莫』就當誰的活動」，引發不少化學人迴響。（示意圖／翻攝臉書活動）
▲臉書上有網友發起「誰再把mL唸『莫』就當誰的活動」，引發不少化學人迴響。（示意圖／翻攝臉書活動）

記者徐銘穗/綜合報導

臉書近期有網友發起「誰再把mL（毫升）唸『莫』就當誰的活動」，引發不少化學人迴響，感動說：「忍很久了，終於有人出來糾正了！」也有人說百貨公司裡一堆櫃姐都唸錯。mL到底該怎麼念？發起人表示，唸毫升、Milliliter、c.c.都可以。而正確縮寫的mL念起來像是「妙」，複數記得要加S

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誰再把mL（毫升）唸『莫』，就把誰當掉」活動，據悉發起者是台中一名高中老師。活動曝光後，不少人紛紛留言「咪哩哩特」、「不是cc就簡單明瞭嗎」、「ml不會唸請回國小問老師」、「我忍很久了！還有那個把%唸成person的也是」。

▲mL不唸「莫」梗圖。（圖／翻攝臉書活動）
▲mL不唸「莫」梗圖。（圖／翻攝臉書活動）
臉書粉專「生醫不科科：研究×生活」也發文表示，「mL（毫升）唸莫是台灣人專有的嗎？我去路易莎點咖啡大概兩次會聽到一次這種叫法」，不過他也坦承自家老婆也是這麼唸。

另個粉專「生活中的化學物質 Chem Life」也轉發此活動，有人認為「化學系的才懂，常常聽到大家把mL唸成『莫』，真的很不順耳」、「每次聽到百貨公司專櫃在賣保養品時，聽到說『這瓶100莫才XXXX元』」。

那麼mL怎麼唸才正確？經常在YouTube頻道發布大量單字發音影片的法國釀酒師Julien Miquel就曾分享，縮寫的mL唸起來像是「妙」（影片約27秒處開始），複數記得要加S。


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