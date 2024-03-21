坤達讚老婆是「演藝圈最大收穫」！柯佳嬿驚喜放閃：太浮誇
演藝圈最甜夫妻檔之一的柯佳嬿、坤達，不常在螢光幕前同框放閃，一旦曬恩愛就是核彈級的閃光彈，坤達18號剛度過42歲生日，柯佳嬿公開祝福老公「生日快樂！希望你快樂我快樂」附上笑臉符號，夫妻甜蜜互動閃瞎許多人。坤達放閃也不手軟，在節目上最問到拍戲最大的收穫，坦率說出「獲得一個老婆」，柯佳嬿今（21）日出席包包品牌活動，被問到這件事，臉上掩不住的笑意，嬌嗔：「也太浮誇了吧，沒想到會講出這種話。」
記者江芷稜／綜合報導
柯佳嬿與坤達在《我們發財了》扮演夫妻結緣，2017年步上紅毯，小倆口不定時放閃，甜蜜互動讓粉絲相當羨慕，媒體聲稱只要與柯佳嬿合作過的男星都會紅，如阮經天、邱澤、許光漢，稱她是「藝界扶龍王」，坤達婚後演藝事業運勢越來越好，去年慶生也笑稱「感謝藝界扶龍王同框」，夫妻互動逗趣。
柯佳嬿今日出席包包品牌快閃店活動，甜蜜透露有幫老公慶生、準備生日禮物，婚姻生活甜蜜，事業也蒸蒸日上，這幾年因《想見你》在大陸暴紅後，她宣布剛加入大陸的經紀公司，要展開新的事業版圖，卻被粉絲認為公司規模太小、同門都是小咖，擔心不利於她發展。柯佳嬿解釋只是需要有一個當地的窗口，找來經紀人認識的朋友幫忙，「我知道很多人都是這樣，不知道為什麼變成新聞。」
柯佳嬿表示，不會因為簽約大陸經紀公司，就把事業重心移往中國，不會刻意侷限要去哪裡拍戲，還是要看製作團隊、劇本等，很想跟不一樣的團隊合作。外界關心若赴陸拍戲會和坤達分隔兩地，柯佳嬿不擔心，「不管是我或他，只要工作起來都一樣，見面時間都變少，一定會有一陣子重心都在工作上」。她近期把心思放在寫書計劃，希望再出一本書。
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