許瑋甯和邱澤媽「像同學」！結婚2年婚禮卡關　婆婆反應曝光了

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林依晨和婆婆住在一起，她形容兩人的婆媳關係像同班同學，「她就是一個理科少女，她很多想法很年輕，有時候心態比我還年輕，昨天才邀請她吃生日餐，我復刻她很喜歡的一個手作皮夾，她像小女孩一樣很興奮，我覺得很可愛，有時候她趴在客廳沙發上看書，我覺得怎麼這麼少女，我會拍下來。」
林依晨跟3個演員都合作過，許瑋甯相隔19年、柯震東相隔10年，賀軍翔最久，隔了20年，她笑說：「的確看到他的鬢角白掉了，記得我20年前看沒有這樣，還是有點傷感，但是有時光的沉澱是好的。」賀軍翔說林依晨還是像個鄰家女孩，「年紀不一樣而已，狀態是熟悉的。」
柯震東再度挑戰姊弟戀，與許瑋甯發展辦公室戀情，一雙小狗眼神是導演徐譽庭最喜歡的，姊弟戀經驗不少的柯震東，最新緋聞對象是大6歲安心亞，兩人被拍到牽手離開酒吧，他坦然說：「就是朋友，才那麼無所謂，沒有人會帶一個（女友）去400人的地方。」徐譽庭笑說：「我不希望他們把話說死，都是我疼愛的弟弟、妹妹，超想要我喜歡的人都在一起。」
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