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許瑋甯和邱澤媽「像同學」！結婚2年婚禮卡關　婆婆反應曝光了

▲許瑋甯（右）嫁邱澤2年婚姻卡關，婆婆不著急。（圖／NOWnews資料照）
▲許瑋甯（右）嫁邱澤2年婚姻卡關，婆婆不著急。（圖／NOWnews資料照）

記者羅凌筠／台北報導

林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東今（21）日出席公視新戲《不夠善良的我們》首映會，劇中許瑋甯不討男友媽媽喜歡，在現實生活中她卻和邱澤媽媽相處融洽，用「隔壁班同學」來形容婆媳關係，夫妻結婚2年還沒辦婚禮，被問到婆婆的反應？許瑋甯說：「還好啦，旁邊長輩都知道狀況是怎樣。」

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許瑋甯形容婆婆個性天真、很照顧人，「我很幸運，她非常好相處。」被問到會記得婆婆飲食口味嗎？她說：「這很基本耶。」導演徐譽庭作證許瑋甯是貼心的人，「她連我的口味都記得。」

▲林依晨（右）在劇集《不夠善良的我們》中，演出生活太苦悶的人妻，不爽許瑋甯有鮮肉男友，賀軍翔（左）捲入雙雌對決。（圖／金馬執委會）
▲林依晨（右）、賀軍翔搭檔演出《不夠善良的我們》。（圖／金馬執委會）
林依晨和婆婆住在一起，她形容兩人的婆媳關係像同班同學，「她就是一個理科少女，她很多想法很年輕，有時候心態比我還年輕，昨天才邀請她吃生日餐，我復刻她很喜歡的一個手作皮夾，她像小女孩一樣很興奮，我覺得很可愛，有時候她趴在客廳沙發上看書，我覺得怎麼這麼少女，我會拍下來。」

林依晨跟3個演員都合作過，許瑋甯相隔19年、柯震東相隔10年，賀軍翔最久，隔了20年，她笑說：「的確看到他的鬢角白掉了，記得我20年前看沒有這樣，還是有點傷感，但是有時光的沉澱是好的。」賀軍翔說林依晨還是像個鄰家女孩，「年紀不一樣而已，狀態是熟悉的。」

▲柯震東10秒哭戲刷新20萬流量。（圖／公視、MyVideo提供）
▲柯震東小狗眼神受導演青睞。（圖／公視、MyVideo提供）
柯震東再度挑戰姊弟戀，與許瑋甯發展辦公室戀情，一雙小狗眼神是導演徐譽庭最喜歡的，姊弟戀經驗不少的柯震東，最新緋聞對象是大6歲安心亞，兩人被拍到牽手離開酒吧，他坦然說：「就是朋友，才那麼無所謂，沒有人會帶一個（女友）去400人的地方。」徐譽庭笑說：「我不希望他們把話說死，都是我疼愛的弟弟、妹妹，超想要我喜歡的人都在一起。」

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