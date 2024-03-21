劉樂妍吃隔壁桌廚餘嗨翻！「被問是否台灣人」竟答：純中國種
女星劉樂妍經常發表親中言論，被封為「女版黃安」，近年來積極在中國發展，還做起直播帶貨，不時會在微博分享自己的想法和日常。日前劉樂妍到甘肅知名小吃店用餐，卻當場得知沒有菜了，竟吃起別人剩下的，被認出是台灣人，還自己留言：「我是純中國種的，一滴台灣血都沒摻」。
記者吳昕蓓／綜合報導
劉樂妍昨（20）日在微博發文表示：「當台灣同胞好不容易排到甘肅麻辣燙的排尾⋯⋯」，從影片中能看到，劉樂妍得知賣完之後，當場大吵大鬧，到位置上後，和其他客人閒聊，甚至吃起別桌吃剩的飯菜，還沾沾自喜表示，自己吃到了有名的麻辣燙，「就算是別人桌上吃剩的也行」。
劉樂妍被其他人問到是否是台灣人，她也大方承認，然而影片曝光後，她卻直接自打臉，有網友在留言區質疑：「她不是台灣的！台灣人一般會說怎麼會這樣」，劉樂妍卻親自回應，「我是純中國種的，一滴台灣血都沒摻」，跟她在影片中的說法完全不同。
隨後又上傳一段影片，只見劉樂妍坐在路邊和其他顧客聊天，對方問到她養的是什麼狗，她也回答「台灣狗」，甚至還有當地人請她吃飯，因此她也在標題下「台灣大妞在甘肅，蹭路人吃喝，不亦樂乎！」讓網友忍不住嗆她：「天天拍一些沒營養的內容」。
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