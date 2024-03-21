游否希詐騙手法全公開！前夥伴認了「做籤2年」：他說要薛爛夾客

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游否希一番賞詐騙手法全公開
小宇指出，游否希過去就一直在進行一番賞詐騙的行為，還曾經差一點被抓包，手法一樣是開出誘人的高額獎項，但是提供給客人抽的籤裡頭，並沒有中獎的號碼。直到檯面上籤紙快抽完了，在即將露餡的狀況下，游否希就緊急找小宇的老婆到場，佯裝是中獎人，搶先將獎項開出。事後游否希也給小宇老婆車馬費，錄音全被蹦闆公開。
小宇表示，由於一番賞的籤紙都可以找工廠訂做，因此他們都知道每張未開封的籤紙背後號碼是什麼，就可以藉此換籤作弊。他也透露，和游否希合夥2年多，因為體恤對方生活辛苦，將多數獲利都讓給游否希，也一直阻止游否希繼續詐騙行為，但對方不願聽勸，最後他才無奈決定拆夥。
小宇也公布對話，游否希曾在訊息中直言「我們沒有想為夾客著想」，甚至揚言要電翻夾客，即使大賺好幾百萬也不願放福利。小宇坦言曾想過告發游否希，但擔心家庭遭到社會人士威脅，同時他也向觀眾道歉，並願意承擔法律責任。
蹦闆曝光案件進度
蹦闆透露，目前有多位受害者出面指控游否希詐騙行為，他委任兩名律師替經濟狀況較不佳的受害者，以便宜的價格去寫訴訟狀紙，請調查局的人介入，並到地院按鈴申告，為了避免被誤會做流量，後續的事情他也不再拍片，「讓該被司法制裁的去制裁」。