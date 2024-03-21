LOL／PCS季後賽激戰中！FAK直落三DCG　「最新戰積、賽程」一次看

游否希詐騙手法全公開！前夥伴認了「做籤2年」：他說要薛爛夾客

▲蹦闆今日上傳影片，他找來游否希前合夥人「小宇」爆料，不但直接公布游否希的詐騙手法，更公開對話曝光游否希犯後不悔的態度。（圖／翻攝自蹦闆YT）
▲蹦闆今日上傳影片，他找來游否希前合夥人「小宇」爆料，不但直接公布游否希的詐騙手法，更公開對話曝光游否希犯後不悔的態度。（圖／翻攝自蹦闆YT）

記者賴禹妡／綜合報導

YouTuber蹦闆日前拍片踢爆網紅游否希一番賞疑似詐騙粉絲，卻遭游否希反控仙人跳，事件至今持續延燒。而蹦闆今（21）日上傳影片，他找來游否希前合夥人「小宇」爆料，不但直接公布游否希的詐騙手法，更公開對話曝光游否希犯後不悔的態度，「他就是要電到死，他就是要薛爛他們（顧客）」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
蹦闆今日在YouTube上傳最新影片，並寫下「核彈來了！」他找來一名關鍵爆料人物，也就是游否希的前合作夥伴「小宇」。小宇透露，他和游否希合作時間將近3年，兩人共同合開2間夾娃娃機店，一邊透過拍片的方式吸引客源。 

游否希一番賞詐騙手法全公開 
小宇指出，游否希過去就一直在進行一番賞詐騙的行為，還曾經差一點被抓包，手法一樣是開出誘人的高額獎項，但是提供給客人抽的籤裡頭，並沒有中獎的號碼。直到檯面上籤紙快抽完了，在即將露餡的狀況下，游否希就緊急找小宇的老婆到場，佯裝是中獎人，搶先將獎項開出。事後游否希也給小宇老婆車馬費，錄音全被蹦闆公開。 

▲蹦闆今日上傳影片，他找來游否希前合夥人「小宇」爆料，不但直接公布游否希的詐騙手法，更公開對話曝光游否希犯後不悔的態度。（圖／翻攝自蹦闆YT）
▲小宇在與游否希合作過程中，一直阻止游否希繼續詐騙行為，但對方不願聽勸，最後他才無奈決定拆夥。（圖／翻攝自蹦闆YT）
小宇表示，由於一番賞的籤紙都可以找工廠訂做，因此他們都知道每張未開封的籤紙背後號碼是什麼，就可以藉此換籤作弊。他也透露，和游否希合夥2年多，因為體恤對方生活辛苦，將多數獲利都讓給游否希，也一直阻止游否希繼續詐騙行為，但對方不願聽勸，最後他才無奈決定拆夥。 

小宇也公布對話，游否希曾在訊息中直言「我們沒有想為夾客著想」，甚至揚言要電翻夾客，即使大賺好幾百萬也不願放福利。小宇坦言曾想過告發游否希，但擔心家庭遭到社會人士威脅，同時他也向觀眾道歉，並願意承擔法律責任。 

▲蹦闆今日上傳影片，他找來游否希前合夥人「小宇」爆料，不但直接公布游否希的詐騙手法，更公開對話曝光游否希犯後不悔的態度。（圖／翻攝自蹦闆YT）
▲小宇公布對話，游否希曾在訊息中直言「我們沒有想為夾客著想」，甚至揚言要電翻夾客，即使大賺好幾百萬也不願放福利。（圖／翻攝自蹦闆YT）
蹦闆曝光案件進度 
蹦闆透露，目前有多位受害者出面指控游否希詐騙行為，他委任兩名律師替經濟狀況較不佳的受害者，以便宜的價格去寫訴訟狀紙，請調查局的人介入，並到地院按鈴申告，為了避免被誤會做流量，後續的事情他也不再拍片，「讓該被司法制裁的去制裁」。 


游否希遭控詐騙粉絲「私下對話流出」！蹦闆怒開戰：我跟你玩到底

遭YTR警告小心游否希！蹦闆證實「他找兄弟來談」　發不自殺聲明

游否希「遭控一番賞詐騙」正面對決！親赴警局反告蹦闆：恐嚇取財

游否希一番賞「苦主現身」！砸70萬驚覺受騙　受害者群組人數爆炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞