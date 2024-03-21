愛莉莎莎「遭北檢傳喚未現身」！曬傳票親曝背後原因：我也很好奇
百萬網紅愛莉莎莎在2024總統大選因質疑作票，遭到中選會依妨害名譽罪提告，昨（20）日台北地檢署傳喚愛莉莎莎到案，但她人未現身引起高度關注。愛莉莎莎今日透過IG回應，強調她人在澳洲遊學，自己也是看到新聞才得知此事，目前完全不知道發生什麼事；她也透過助理拍攝傳票單，上頭寫著「案由不詳的案件」，讓她直呼「搞得我也很好奇。」
記者賴禹妡／綜合報導
愛莉莎莎在2024總統大選時，曾替民眾黨主席柯文哲站台，在選舉結束後，她提出作票質疑，遭中選會強硬反擊，並將愛莉莎莎造謠事證移送檢調偵辦。台北地檢署昨日上午傳喚愛莉莎莎到案，但愛莉莎莎非但沒現身，還高調PO文表示自己人在澳洲，引起外界熱議。
愛莉莎莎稍早在IG曝光真相，透露有許多人傳新聞連結給她，才知道自己在澳洲遊學期間被傳喚了，趕緊請助理去家裡信箱檢查，果真找到一封3月4日寄來的傳票，但當時她人早已不在台灣，因此直到新聞出現前，她都毫不知情。
愛莉莎莎透露，因為傳票上寫「案由不明」，她目前也完全不知道是什麼狀況，目前已經請委託律師處理，也已經申請請假，「請大家別擔心，也別浪費社會資源在我（身）上」。她同時也曬出傳票的照片，直呼「案由不詳的案件⋯搞得我也很好奇」。