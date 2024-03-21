國內外旅遊需求升溫！網路投保前2月破121萬件 創2020年同期新高
國內外旅遊持續回溫，也同步推升旅遊相關投保需求，金管會今（21）日表示，今年前2月月保險業網路投保件數衝121.81萬件、保費收入達新台幣8.36億元，雙雙創自下2020年來同期新高。
記者林莞茜／綜合報導
旅平險及旅綜險投保需求大增，加上網路投保便利性高，民眾也逐漸習慣透過網路投保，而根據金管會統計，今年前2月整體保險業網路投保件數合計達121.81萬件，年增37.19%，網路投保保費收入合計達8.36億元，年增32.7%。
若細分產、壽險業業績，金管會指出，前2月壽險業網路投保達15.14萬件，年增42.03%，網路投保初年度保費達0.98億元，年增36.11%；前2月產險業網路投保高達106.67萬件，年增36.53%，網路投保簽單保費為7.38億元，年增32.26%。
其中壽險業網路投保件數前3大險種，為旅平險、旅平險附加實支實付型傷害醫療險、旅平險附加海外突發疾病醫療健康險；產險業網路投保最熱門險種，機車險前2月投保件數達24.81萬件，其次為旅綜險（含旅遊不便險）23.37萬件，第3名是汽車險，投保件數達15.89萬件。