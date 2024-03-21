中職／陳子豪開轟再敲追平分！黃鈞聲再見安打助兄弟7：6逆轉樂天
中職今（21）日在斗六棒球場進行官辦熱身賽，中信兄弟在前半場比賽保有4分領先，但樂天桃猿7局上發起反攻將比數追平。陳子豪先在7局下轟出陽春砲要回領先，9局下再敲出追平二壘安打，最終靠著黃鈞聲的再見安打以7：6成功逆轉樂天。
記者林之越/綜合報導
本場比賽兄弟打線率先發起進攻，1局下趁著威能帝投出2次保送後，靠著樂天守備失誤攻下1分，岳政華、許基宏接連敲出安打，打下4：0的領先並一路維持到第6局。
樂天在7局上火力全開，邱丹、林耀煌、鍾玉成、林泓育、馬傑森接連敲安打，單局灌入4分追平，將比賽帶回原點。陳子豪在7局下轟出陽春彈，幫助兄弟以5：4領先樂天。
然而，樂天在9局上製造滿壘局面，余德龍趁勢敲出安打，帶有2分打點並首次超前比分。不過9局下陳子豪再度建功，敲出二壘安打，將代表追平分的蘇緯達安全送回本壘，黃鈞聲也不負眾望敲出再見安打，最終兄弟7：6逆轉擊敗樂天。
兄弟先發德保拉主投4局，僅被敲4支安打且沒有失分，樂天的威能帝則是遭遇控球問題，3局被敲5支安打，並投出3次保送，吞下3分自責失分。然而兄弟的牛棚部分，江忠城出現肩膀不適狀況，總共使用9名投手才成功撐完比賽，樂天也使用了7名投手。
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