運動維納斯／競技啦啦隊甜心靠健身維持身材 變身廚娘打造健康餐

我是廣告 請繼續往下閱讀
她覺得競啦隊員心理素質都很強大，人人都有無限忍受挫折的能力，就算動作失敗跌倒了，也必須很快再站起來，把自己最好的一面再次展現出來，因為競技啦啦隊很多的技巧都是很困難的，所以對競啦隊員來說，失敗或者是做不好，都是很平常的事情，重要的是很快地跟隊友討論出原因並修正。
競技啦啦隊最吸引她的地方是，在這個團體運動中，只有個人能力突出是沒有用的，一旦設立目標之後，必須每個人都付出時間和心力，才有機會在比賽場上完成每個動作，完美全上，有一種整個團隊一起成長的感覺。她說：「雖然練習真的很累很辛苦，而且還常常受傷，但是真的很謝謝大家給予我的信心，還有大夥一起不斷挑戰難度的感覺。」
另外她對啦啦隊員都非常佩服，她覺得競技啦啦隊還有一個很迷人的地方，因為啦啦隊的本質就是幫大家加油，所以就算在比賽的時候，競啦成員也不會希望藉由對手的失誤，來獲得自己勝利，每個人都會真心的在場邊幫彼此加油吶喊，這是其他競技運動不常見的。
作為啦啦隊的上層，必須控制好體重，以免增加隊友的負擔，所以飲食的選擇非常重要，她每天都會幫自己準備一頓營養豐富的健康餐，她說：「身為運動員需要攝取大量的蛋白質，所以準備的肉量絕不手軟，雞胸、雞腿與牛小排都是我最喜歡吃的，再加上一杯現泡的咖啡牛奶，開啟忙碌的一天，讓我整天充滿能量。」
她也以自身攝取營養的經驗，開了一家健康餐廳，以低油、低鹽、低負擔的健康餐盒為主，挑選優質原型食材搭配簡單的調味和料理，希望不論是喜歡運動的朋友，或是上班族與一般大眾，都能吃得飽又吃得好，幾年下來交出亮眼成績單，喜歡的民眾越來越多。
她現在也是健身教練，擁有自己的工作室，當健身教練的六年中，每天除了教課之外，也會花很多時間訓練自己，剛開始重訓的時候，她覺得蠻無聊的，後來因為看到自己體態的改變，慢慢開始離不開重訓，幾年下來說屁股變翹、胸型變挺，可以把喜歡的衣服穿得更好看，變得更喜歡自己、更享受生活，希望可以把這份幸福感傳遞給所有學生，這是她教學的初衷。
斜槓人生讓她生活豐富精彩，但相對也勞心勞力，隨時面對壓力，當她練習很累、工作也很累的時候，她覺得回到家跟2隻狗狗與3隻貓咪一起玩的時間，是她最療癒、最放鬆的時刻，所有的疲憊都被他們消除了。
在城市待久了其實蠻壓抑的，所以只要一有空，她就會開著心愛的敞篷跑車出去兜風，不論是大晴天或是陰雨天，踩下油門的瞬間，身旁的場景瞬間轉換，從都市叢林變成林間海邊，美麗的風景飛快的從身邊掠過，打開敞篷讓風吹拂過耳邊非常紓壓。
她也特別喜歡看海，不管是藍天白雲，或是陰雨濕冷，只要走在沙灘上，看著遼闊大海，聞著海風的味道，都能讓她全身充滿了能量，聽海浪輕撫沙灘的聲音，她感覺到無比的平靜與完全放鬆，有時候運氣好能在沙灘上看到落日，她覺得無比幸福，對未來充滿期望。