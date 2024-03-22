愛馬仕在美國被告！消費者怒控：想要柏金包還得先砸大錢買周邊

蘋果公司被起訴！遭美國司法部控告「壟斷」　損害多方利益

▲美國司法部21日向知名科技企業蘋果公司（Apple），提出反壟斷訴訟。（示意圖／擷取自Pixabay）
▲美國司法部21日向知名科技企業蘋果公司（Apple），提出反壟斷訴訟。（示意圖／擷取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國司法部當地時間21日向知名科技企業蘋果公司（Apple），提出反壟斷訴訟，理由是其生態系統造成壟斷，犧牲了消費者、開發人員和競爭對手的利益。

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綜合《路透社》、《CNBC》等外媒報導，美國司法部與10多位州和地區檢察總長，向紐澤西州聯邦法院提出訴訟，指控蘋果的反競爭行為，超出了iPhone和Apple Watch的業務範圍，蘋果公司在其所走的每一步，都「建立並強化了智能手機壟斷地位的護城河」。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）指出，最高法院將壟斷權力定義為「控制價格或排除競爭的力量」，直言消費者不應該因為公司違反反壟斷法而支付更高的價格，如果再不受到挑戰及約束，蘋果只會繼續加強其智慧型手機的壟斷地位。

美國司法部並表示，蘋果一台iPhone的售價可高達1599美元，利潤比業界其他公司都高，還在幕後向各種商業合作夥伴收取費用，包含軟體開發商、信用卡公司，甚至谷歌等競爭對手，並阻擋了跨平台通訊應用程式、限制了第三方電子錢包和智能手錶的兼容性等等，結果就是消費者買單並推高了蘋果的利潤。以Apple Watch來說，就僅適用於iPhone，而不適用於安卓（Android）裝置，意味著購買Apple Watch的用戶，如果不繼續購買iPhone，將須負擔高昂費用。

報導提到，這起訴訟可能迫使蘋果公司改變部分業務，對此，蘋果公司則以聲明回應，強調不認同該訴訟的前提，不滿公司形象遭受威脅，聲稱如果對蘋果的控告成功，將阻礙該公司在各方面的技術發展，也將開創危險先例，賦予政府嚴厲管控大眾所用技術的權力。

受到美國司法部對其提起反壟斷訴訟影響，蘋果股價21日下跌4% 。不過，蘋果並不是唯一面臨政府審查的大型科技公司，美國司法部也曾於2020年針對Google的搜尋引擎主導地位，提起反壟斷訴訟，並於20世紀90年代起訴過微軟（Microsoft），最終迫使該公司允許用戶將Internet Explorer瀏覽器與Windows作業系統分拆。



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