蘋果公司被起訴！遭美國司法部控告「壟斷」　損害多方利益

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美國司法部長加蘭（Merrick Garland）指出，最高法院將壟斷權力定義為「控制價格或排除競爭的力量」，直言消費者不應該因為公司違反反壟斷法而支付更高的價格，如果再不受到挑戰及約束，蘋果只會繼續加強其智慧型手機的壟斷地位。
美國司法部並表示，蘋果一台iPhone的售價可高達1599美元，利潤比業界其他公司都高，還在幕後向各種商業合作夥伴收取費用，包含軟體開發商、信用卡公司，甚至谷歌等競爭對手，並阻擋了跨平台通訊應用程式、限制了第三方電子錢包和智能手錶的兼容性等等，結果就是消費者買單並推高了蘋果的利潤。以Apple Watch來說，就僅適用於iPhone，而不適用於安卓（Android）裝置，意味著購買Apple Watch的用戶，如果不繼續購買iPhone，將須負擔高昂費用。
報導提到，這起訴訟可能迫使蘋果公司改變部分業務，對此，蘋果公司則以聲明回應，強調不認同該訴訟的前提，不滿公司形象遭受威脅，聲稱如果對蘋果的控告成功，將阻礙該公司在各方面的技術發展，也將開創危險先例，賦予政府嚴厲管控大眾所用技術的權力。
受到美國司法部對其提起反壟斷訴訟影響，蘋果股價21日下跌4% 。不過，蘋果並不是唯一面臨政府審查的大型科技公司，美國司法部也曾於2020年針對Google的搜尋引擎主導地位，提起反壟斷訴訟，並於20世紀90年代起訴過微軟（Microsoft），最終迫使該公司允許用戶將Internet Explorer瀏覽器與Windows作業系統分拆。