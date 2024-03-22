北京2027做好攻台準備？中國外交部嗆美印太司令：亞太不是競技場
美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino），近日出席美國國會聽證會時指出，中國可能會在2027年以前做好攻台準備。對此中國外交部則嗆美國「刻意渲染中國威脅」，聲稱：「解決台灣問題是中國人自己的事」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
阿基里諾20日在眾議院軍事委員會聽證會上表示，中國當前雖面臨經濟挑戰，但國防預算持續增加，顯示中國正以二戰以來前所未見的規模，打造軍事和核武實力，而且一直在針對台海軍事行動進行演練，種種跡象都表明，解放軍正在實現習近平「2027年做好攻台準備」的指令。
對此，中國外交部發言人林劍21日在例行記者會上回覆，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣搏擊的競技場，在亞太地區挑動對抗，製造分裂的是美方而非中方。
林劍強調，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。北京的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意，爭取和平統一的前景；北京的底線也很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。
最後林劍也重申北京一貫立場，指控美國國內有人企圖渲染「中國威脅論」，加劇台海的緊張局勢，挑動對抗，中國對此堅決反對。要維護台海和平，就必須旗幟鮮明的堅持一個中國原則並反對台獨，警告任何人都不應低估中國人民，捍衛國家主權和領土完整的「堅強決心、堅定意志和強大能力」。