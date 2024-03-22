OPEN將找好友！身份證有「ㄐㄧㄤ、John」任1字 送牛排加布朗尼
7-11幸運物「OPEN將」跨界當牛排代言人！攜手連鎖牛排品牌Texas Roadhouse（德州鮮切牛排），尋找全台名字中有「ㄐㄧㄤ」或「John」的饕客，只要出示證明證件，用餐滿3000元送德州火烤牛排8oz. 一份，追蹤指定社群平台再多送巧克力布朗尼一份；此外，義大遊樂世界推出南部鄉親專屬優惠，3月31日前的週五、六、日，設籍台南市、高雄市、屏東縣的鄉親可享們票520元，相當於下殺5.8折；星巴克則是限時兩天，出示任一證件有「2、6」兩個數字，即享買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導 OPEN將找好友！身份證對中
🟡Texas Roadhouse德州鮮切牛排：姓名中有「John」、「ㄐㄧㄤ」，消費滿額送牛排
7-11人氣大明星OPEN將今年首波與開展餐飲集團旗下連鎖牛排品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排合作，超強優惠「怎麼降啦！」加碼活動，即起至4月15日前，消費者除了英文名字為「John」姓名中或有「ㄐㄧㄤ」的消費者，到全台餐廳除了消費滿3000元（包含一份主餐）就送8盎司火烤德州牛排（價值700元），加碼追蹤OPEN將以及官方社群平台，就可再獲得巧克力布朗尼乙份。
🟡星巴克任一證件對中「2、6」享買1送1
星巴克咖啡3月28日至3月29日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，出示任一證件上出現2、6數字，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，相當於直接爽喝「買一送一」不用抽數位體驗！規則裡的「任一證件」不只限於身分證，連健保卡、學生證等證件通通都適用，等於不是只能對身分證字號，證件上的卡號、日期、甚至地址資料等等都能拿來對。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡義大遊樂世界，南部鄉親享門票5.8折
義大遊樂世界推出南部鄉親專屬優惠，今（22）日起至3月31日前的周五、六、日凡設籍地為【台南市、高雄市、屏東縣】居民出示本人有戶籍地址及照片之證，本人入園只要520元，相當於原價899元打5.8折，優惠方案限現場票亭購票，最後售票時間至15:30止。