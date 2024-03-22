《魔鬼的計謀》美女律師辣照曝光！PPT瘋傳「強大背景」：好完美
近日頗獲觀眾喜愛的Netflix韓國實境遊戲節目《魔鬼的計謀》中，一位40歲律師徐東珠不但畢業於麻省理工學院數學系，還有美國律師執照，美豔外型更是遺傳母親「韓國凍齡女神」徐貞姬。有網友將徐東珠的照片PO上PTT，立刻引發熱烈討論，不少人都直呼徐東珠根本是人生勝利組。
記者吳昕蓓／綜合報導
網友在PTT發文表示「麻省理工數學、賓大華頓商學、美國律師、168」，並上傳多張徐東珠的美照，儘管已經40歲，她仍保養得宜，不但臉上看不出歲月的痕跡，身材也沒有一點贅肉，維持得非常好，引來大批網友狂讚，「PR99」、「學歷好身材好長得漂亮，好完美」、「太優秀了，只能遠觀焉」、「光MIT數學就沒個人能唸，不過她還是因為長相和身材才有人矚目」。
也有網友透露，「查了一下LinkedIn，其實學歷挺合理的。08年MIT畢業，然後馬上念沃頓行銷碩士，律師是在她18年USF的法學博士畢業後才當的，而08年到18年之間做過很多跟法律有關但不是執業律師的工作，18年後才正式是attorney，應該不是造假，但也沒標題想營造的超級天才那麼誇張」，證實徐東珠的學歷並非造假。
事實上，徐東珠目前任職於美國博欽律師事務所，她的父親為知名諧星徐世源，去年（2023）已經過世，由於爸爸生前多次對媽媽徐貞姬家暴，更爆出性侵醜聞，對她造成很深影響，一度選擇輕生，被救回來之後，她也活出屬於自己的人生。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110