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Kyrie Irving齋戒月太強！罕見空中接力暴扣 獨行俠113:97勝爵士

▲齋戒月的Kyrie Irving更強，合力Luka Doncic罕見上演空中接力暴扣，獨行俠113:97勝爵士。（圖／美聯社／達志影像）
▲齋戒月的Kyrie Irving更強，合力Luka Doncic罕見上演空中接力暴扣，獨行俠113:97勝爵士。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

達拉斯獨行俠明星控衛Luka Doncic在今（22）日砍下全場最高34分，幫助球隊以113：97擊敗猶他爵士。值得一提的是，正值齋戒月的Kyrie Irving本場雖然只拿16分，但有11分出現在下半場，而且在第三節合力Doncic罕見上演空中接力暴扣，顯見身體狀態相當不錯。

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首節結束獨行俠僅以27：26些微領先爵士，但第二節後爵士進攻大當機，全隊外線9投0中，獨行俠趁勢將比分拉開，中場結束獨行俠53：42爵士，分差來到二位數。

兩隊易籃後，爵士板凳Collin Sexton、Omer Yurtseven在第三節跳出來得分，幫助爵士緊咬比分。但進入決勝節後，爵士外線命中率依然慘澹，9投僅2中，沒能追平分差，最終獨行俠以113:97拿下勝利，並成功站上西區第六的位置。

重要的是，Irving在第三節中段，獲得一次前場快攻的機會，眼見Doncic將球高拋向籃筐，Irving躍起接球後，雙手將球猛力灌進籃筐，罕見地展現了自己的驚人爆發力。值得一提的是，這是他本季第4次灌籃，距離他上次能在單季灌籃4次，已經是近10年前。

目前的他因為宗教信仰關係，還正在執行日落之前都不能進食只能喝水的齋戒月。根據相關數據網站指出，Irving在進入齋戒月後，場均可以拿下27.8分、8.5助攻、6.5籃板，比先前的例行賽表現都更加優異。

Irving本場外線僅8投2中，不過仍攻下16分、7助攻、5籃板外加2次抄截，Doncic飆下全場最高34分、8助攻、9籃板，還有4次抄截，幾乎守死爵士後場進攻，還有內線大將Daniel Gafford也貢獻24分、7籃板、5助攻。

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