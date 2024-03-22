神打臉！張麗善批台積電用水占雲林便宜 南投議員：30年苦主在這
台積電將在嘉義縣設廠，卻使用雲林縣湖山水庫的水源，引發雲林縣長張麗善批評「占雲林縣便宜」。南投縣議員簡千翔不忍發聲「你怎麼好意思說！是不是忘記麥寮的台塑六輕，30年來都用集集攔河堰的水資源？」他指出雲林縣長期占南投縣的便宜，湖山水庫的上游也是南投的桶頭攔河堰。
記者顏幸如／南投報導
台積電確定落腳嘉義，預計每天新增3.6萬公噸用水，水利署計畫透過湖山水庫支援，搶不到台積電的雲林縣長張麗善昨說「這是占雲林縣的便宜」。南投縣議員、台灣民眾黨主委簡千翔今（22）酸問「奇怪了！雲林麥寮的台塑六輕，30年來都使用集集攔河堰的水資源，雲林縣占南投縣的便宜30年，歷來的雲林縣長怎都沒吭聲？」
簡千翔說，30年前經濟部規劃興建「集集共同引水計畫」，透過集集攔河堰把濁水溪的水資源，送到雲林縣麥寮鄉專供台塑六輕使用。當時的南投縣議會強烈反對，認為不該放著無視南投、名間地區的八卦台地農民沒水灌溉，將南投縣充沛的水資源送到雲林供六輕使用。
當年經濟部為安撫反對聲浪，允諾興建「八卦山旱灌系統」，把集集攔河堰一部分的水送到八卦山，供茶園和薑圃灌溉使用，集集攔河堰才順利開工，並興建直達六輕的工業用水專用管路，1997年開始供水，也繁榮了麥寮週邊鄉鎮。
遺憾的是過了30年，拉到茶園的管線還是沒完工，南投茶農仍在承受水源被搶走的苦果，看到張麗善的說法，積怨湧上心頭。簡千翔說，湖山水庫的水，幾乎都是南投竹山桶頭攔河堰供給，張麗善怎好意思說，台積電嘉義廠用雲林縣的水源，是占雲林的便宜？