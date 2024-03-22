人从众、我家牛排最大對手復活了！250元飽到吐　老饕爽回它懷抱

台灣旅行社「惹火海外一堆飯店」！3大罪狀曝　台灣人形象超尷尬

▲自從近年疫情陸續解封之後，許多人都會安排出國旅行，有時懶得自己安排自由行，就會交給旅行社去打理一切。（圖／NOWnews攝影中心）
▲自從近年疫情陸續解封之後，許多人都會安排出國旅行，有時懶得自己安排自由行，就會交給旅行社去打理一切。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

自從近年疫情陸續解封之後，許多人都會安排出國旅行，有時懶得自己安排自由行，就會交給旅行社去打理一切。然而，近日就有駐日的旅行社員工出面表示「拜託台灣旅行社的大老闆理解一下海外文化好嗎？都不知道台灣旅行社已經惹到多少海外飯店，各種奇葩省錢行為跟需求都讓人不予置評」，直言：「賺陸客錢還比較爽快些」，貼文引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名駐日的旅行社員工在臉書粉專「靠北旅遊業」貼文指出「自從邊境解放之後，非常感謝台灣人給予的業績貢獻，雖然還沒到躺著賺的地步，但開會時也比國旅部門輕鬆不少」不過話鋒一轉，該旅行社員工則說：「可是拜託台灣旅行社的大老闆們，理解一下海外文化好嗎？」

▲機場、出國、返鄉、人潮、過年配圖。（圖／NOWnews攝影中心）
▲近日有旅日旅行社員工出面爆料，希望台灣旅行社了解一下海外文化，公開台灣旅行處理事情「3大罪狀」。（圖／NOWnews攝影中心）
台灣旅行社奇葩省錢招、需求惹毛海外飯店！員工爆料內幕

該駐日旅行社員工點破台灣旅行社罪狀表示「那種怕搶不到房間的，一口氣約十多間然後因為拿不到團又整批放掉的行為，已經惹毛好幾間飯店不說，為了省那幾百元，訂兩三間房還要用『會配合很久』來凹團客價，你好意思開口，我都還不知道怎麼跟飯店經理談，就更別說找餐廳的各種奇葩省錢行為跟需求」。

旅行社員工表示：「最誇張的是客人當天改變行程，一早就狂發訊息要求我們把當天的票錢餐錢扣掉後再結算。我真的懷疑這幾間旅行社在台灣到底有沒有立案，導遊有沒有執業證，當天行程更改不退費不是只有台灣這樣做好嗎？這些在海外被認定為失格的行為已經在公司成為笑柄不說，連中國同事都問：『台灣人真的有這麼摳門嗎？』」

▲疫情解封之後，從今年開始就越來越多人開始安排出國，那你是否聽過身邊朋友要到「中國」旅遊呢？（示意圖／翻攝Pexels）
▲日本旅行社員工表示，台灣旅行社不僅愛凹折扣，也有許多不合理需求，甚至客人當天取消行程還要求退費等，讓台灣旅客形象變超尷尬，變成「摳門代表」。（示意圖／翻攝Pexels）
旅行社員工忍受不了台灣鯛！客人全讓給日本同事

該旅行社員工也提到「所以我在免稅店工作的時候只要一看到台灣人，就馬上讓給想搶我客的日本同事，反正他們也搞不清楚中國腔以及台灣腔的差別，我去賺陸客的錢還比較爽快一些，好希望大陸能夠趕快解封，這樣我就專心對中港的旅行社就好，台灣旅行社一堆大爺們，我這輩子可能都擔待不起。」

貼文曝光後，釣出不少同業紛紛回應「我們這邊在地旅行社都不喜歡接台灣客，因為台灣鯛太有名了」、「真的是莫名的生態，這不僅在國內就這樣，到了國外更是發揮的淋漓盡致」、「真的不要破壞外國人對我們印象不好....麻煩旅行社自己收斂一點吧」、「一堆人說陸客素質差，台灣旅行社的品質才自己要檢討一下」。

日本搭計程車「刷信用卡」司機卻變臉！3大原因曝光：台灣也一樣

日本清水寺爆台灣旅客「整團寶特瓶裝水」！外國人傻眼：有夠離譜

台灣人最愛遊樂園洗牌了！「冠軍單月擠39萬人」　六福村僅排第6

台灣森林遊樂園霸主換人了！阿里山被它打敗　160萬人改玩這裡　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞