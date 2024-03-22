台灣旅行社「惹火海外一堆飯店」！3大罪狀曝　台灣人形象超尷尬

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台灣旅行社奇葩省錢招、需求惹毛海外飯店！員工爆料內幕
該駐日旅行社員工點破台灣旅行社罪狀表示「那種怕搶不到房間的，一口氣約十多間然後因為拿不到團又整批放掉的行為，已經惹毛好幾間飯店不說，為了省那幾百元，訂兩三間房還要用『會配合很久』來凹團客價，你好意思開口，我都還不知道怎麼跟飯店經理談，就更別說找餐廳的各種奇葩省錢行為跟需求」。
旅行社員工表示：「最誇張的是客人當天改變行程，一早就狂發訊息要求我們把當天的票錢餐錢扣掉後再結算。我真的懷疑這幾間旅行社在台灣到底有沒有立案，導遊有沒有執業證，當天行程更改不退費不是只有台灣這樣做好嗎？這些在海外被認定為失格的行為已經在公司成為笑柄不說，連中國同事都問：『台灣人真的有這麼摳門嗎？』」
旅行社員工忍受不了台灣鯛！客人全讓給日本同事
該旅行社員工也提到「所以我在免稅店工作的時候只要一看到台灣人，就馬上讓給想搶我客的日本同事，反正他們也搞不清楚中國腔以及台灣腔的差別，我去賺陸客的錢還比較爽快一些，好希望大陸能夠趕快解封，這樣我就專心對中港的旅行社就好，台灣旅行社一堆大爺們，我這輩子可能都擔待不起。」
貼文曝光後，釣出不少同業紛紛回應「我們這邊在地旅行社都不喜歡接台灣客，因為台灣鯛太有名了」、「真的是莫名的生態，這不僅在國內就這樣，到了國外更是發揮的淋漓盡致」、「真的不要破壞外國人對我們印象不好....麻煩旅行社自己收斂一點吧」、「一堆人說陸客素質差，台灣旅行社的品質才自己要檢討一下」。