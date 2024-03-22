果郡王曝《甄嬛傳》唯美結局！影迷直呼好險沒拍：差點爛尾
長達76集的中國宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，充滿女性為權勢勾心鬥角的曲折故事，自2011年播出後成為觀眾最愛，過年必須重播溫習，導演甚至計劃重新剪輯播出93集的完整版，讓影迷重溫昔日經典。飾演果郡王的李東學非常期待，近日更曝光《甄嬛傳》的原始版結局，本來要有甄嬛睡夢中與果郡王團圓，一起飛天羽化成仙的夢幻版本，可惜最後沒拍，影迷聽了反應激動，感慨「幸好沒拍」，不願意宮鬥劇變成梁山伯與祝英台那般的神話。
記者江芷稜／綜合報導
甄嬛在劇裡被迫入宮，與雍正皇帝萌生情愫，卻發現自己只是純元皇后的替代品，心死後決定前往甘露寺帶髮修行，因緣際會遇見果郡王，發展出第二段感情，過了一段快樂的時光，還懷上了雙胞胎，可惜好景不長，皇帝得知兩人暗通款曲，設計甄嬛毒死了果郡王，這條感情線無疾而終。
李東學火紅後，談到角色備感委屈，因為戲分遭刪減，外界總認為果郡王不做事，希望導演完整版能還他清白，他還向媒體透露，其實原定劇情裡，原本要給果郡王與甄嬛一個唯美的結局，安排甄嬛做了一個夢後，果郡王突然出現，甄嬛感性告白，表示一直都想著對方，想和他一起回到凌雲峰。果郡王則溫柔地說：「嬛兒，其實我一直都在你的身邊，從來沒有離去」，隨後他瞬間化成一朵花瓣雨飄上天，甄嬛也跟著一起飛上天，最後畫面留在一把笛子和錦囊上。
可惜這個夢幻劇情，卻不得影迷的心，李東學的言論在微博瘋傳後，遭到網友瘋狂吐槽，紛紛表示「還好不是這個，甄嬛傳又不是古偶，幹嘛要圍繞愛情結尾」、「幸好沒拍，不然跟非主流黑歷史有什麼區別」、「這個結局我不太喜歡」、「還好不是原定結局，感覺太夢幻了，和主題基調特別不符」、「好爛的結局，幸好沒採用」。
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