李多慧分手樂天桃猿！清空所有IG追蹤遭批 粉絲瘋猜這原因
「最強外援」李多慧今（22）日正式加盟味全龍啦啦隊，有粉絲發現在味全龍官方宣布以前，李多慧已經悄悄將IG上所有追蹤都退掉，包含所有樂天女孩、團長、韓國粉絲帳號，甚至連爸爸媽媽的IG都退掉，僅留下自己的小帳號。李多慧此舉引發不少粉絲討論，不少粉絲批評李多慧忘恩負義，但有熟悉韓國文化的粉絲出面分析原因，認為李多慧是在為自己的未來做準備，因此才有此舉動。
記者張一笙／綜合報導
李多慧在味全龍官宣加盟以前，就有粉絲發現她的IG追蹤都已退光光，僅留自己平常分享生活的小帳號，此舉引發不少球迷撻伐，紛紛指責她忘恩負義、過河拆橋。但有熟悉韓國文化的粉絲表示：「畢竟李多慧之後除了啦啦隊之外，還要往Idol（偶像）之路前進，目前已經推出首張個人專輯，因此減少追蹤也是正常的。」
李多慧在本月16日宣布將推出個人專輯《HUSH》，並宣布歌曲會在3月30日台灣時間上午11點搶先在YouTube上搶先釋出。在李多慧的專輯中將收錄2首歌曲，分別是結合歐洲浩室舞曲風格的專輯同名歌曲〈HUSH〉，以及用和聲為底推出的流行舞曲〈Nevertheless〉，2首歌主要都在訴說追逐夢想，以及夢想面臨挑戰時所要具備的勇氣，李多慧將自己隻身來台的經歷，透過歌聲娓娓道來。
除了預告發行首張專輯，李多慧也在個人YouTube頻道上傳一支全程用中文說話的獨白影片，訴說自己曾經陷入對未來的迷惘，直言不可能一直靠跳舞賺錢，因此決心嘗試走向Idol（偶像）之路。李多慧將在4月3日、4日在高雄、台北2地舉辦3場粉絲見面會，地點將在高雄的Backstage Live及台北的Legacy MAX。
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