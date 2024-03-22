藤浪晉太郎控球老毛病又犯！單局2暴投失1分 防禦率高達12.27
日籍投手藤浪晉太郎，在休賽季以年薪533萬美元（約1.7億台幣）加盟紐約大都會（MLB），今（22）日在春訓熱身賽再度登板，控球不穩的老毛病還是沒有解決，對老虎中繼1局失1分，更出現2次暴投，賽後防禦率下修至12.27。
記者張志宇/綜合報導
藤浪晉太郎今（22）日對老虎的比賽中，在8局登板，先是遭到Carlos Mendoza敲安，隨後三振Andy Ibanez與讓Gio Urshela擊出滾地球出局，但在面對Gio Urshela的打席中，投出2次暴投免費奉送對手1分，最後則是三振掉Dillon Dingler完成投球。
總計藤浪晉太郎本場主投一局，共用25球投出2次三振，若加上上一戰面對華盛頓國民的投球表現，藤浪晉太郎已經連續兩場都有失分與暴投，雖連兩戰控球不理想，但在今（22）日投球中，藤浪晉太郎再度刷新春訓速球最速紀錄，最快球速來到98.8英哩（約159公里）。
值得一提，藤浪晉太郎與大谷翔平算是「同一世代」的選手，但去年藤浪晉太郎並沒有大谷表現來的突出，在運動家只先發7場就結束先發投手的定位，隨後轉戰金鶯，整季出賽64場，拿下7勝、8敗、2救援、5中繼成功，防禦率7.18的成績。