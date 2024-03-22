泰版《我的ID是江南美人》來了！女主角平采娜是國民初戀
關於整容女的浪漫喜劇《我的ID是江南美人》在近期被泰國翻拍並上映，人氣女星平采娜（Baifern）再度成為大眾焦點，而她依然清新自然的顏值也讓大家想起她的成名作《初戀那件小事》，這次飾演整容女一開始受到大眾質疑，但最終憑藉高超的演技再次獲得觀眾肯定。
國際中心賴正琳／綜合報導
被喻為泰國銀幕初戀情侶的平采娜（Baifern）和馬力歐（Mario）在14年前憑著超人氣校園片《初戀那件小事》爆紅，成為亞洲家喻戶曉的國際明星，今年平采娜再度以泰版《我的ID是江南美人》成為話題女星，與近幾年出演泰版《我的流星花園》而爆紅的男星Win搭檔，共演讓人心動感滿滿的浪漫戲劇。
除了在戲劇圈取得成功，平采娜也在本月被精品LOEWE正式介紹為品牌大使，更以一件針織繞頸套裝出席品牌Loewe FW24時裝秀，同時在20日至上海出席 LOEWE「Crafted World」大型展覽，外型和魅力獲得國際名牌肯定。
平采娜近幾年成功在作品上轉型，不再只接演清純花旦的角色。不同於當年《初戀那件小事》小嵐清純的學生妹形象，近年她也演出了酒家女和變性人這種具有挑戰性的角色，在劇中成熟形象也讓她成功轉型，成為更有多樣性跟豐富性的演員。